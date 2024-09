Tompa Piknik címmel 32. Önök kerték Spanyolnátha Kertfesztivált rendeztek szombaton Hernádkakon, a Vidám Páva — Tompa Mihály Kultúrkert és Alkotóházban. A kertfesztivál háziasszonya Vass Nóra volt, az egybegyűlteket Tirk Tamás, Hernádkak polgármestere, valamint Vass Tibor, a Vidám Páva alapítója köszöntötte.



A gazdag program részeként felavatták Drozsnyik István szobrát és Boncsér Árpád domborművét, köszöntő beszédet Dr. Szolyák Péter, a Herman Ottó Múzeum igazgatója mondott.

R_epertoire címmel a X. Nemzetközi Spanyolnátha Küldeményművészeti Biennálé anyagából is nyílt kiállítás, amelyet azokból a művekből válogattak, melyek a 2024-ben húszéves Spanyolnátha művészeti folyóirat és a Herman Ottó Múzeum a színházi világnapon, a Thália-házban rendezett, a miskolci színjátszás bicentenáriumát is köszöntő tárlaton voltak láthatók.

Tompa plusz Herman Ottóné címmel is nyílt egy kiállítás, melyet Jacsó Pál és Üveges Tamás rendezett, a tárlatot Légyott-írásaikból nyitották meg.

Tompa plusz antológia

A fesztiválon a képzőművészet mellett az irodalom is helyet kapott.

A Spanyolnátha Könyvek részeként bemutatták a Tompa plusz antológiát, azaz a 20 éves Spanyolnátha művészeti folyóirat és a Vidám Páva antológiáját.

A Tompa plusz antológiát Vass Nóra, a kötet szerkesztője mutatta be, írásaikat a szerzők, Bukovenszki-Nagy Eszter, Fehér Kinga, Finta Éva, Germán Ágnes, Kégl Ildikó, valamint Vécsei Rita Andrea olvasták fel.

Bemutatták még Jacsó Pál: Hatvan é(r)v Miskolc és Üveges Tamás: Másként forog című könyveit is. A szerzőkkel Filip Gabriella Szabó Lőrinc-díjas szerkesztő beszélgetett, a szerzőket méltató írásait Fecske Csaba József Attila-díjas költő olvasta fel.

A programot Terülj, terülj, Vidám Páva asztalkám! — borkóstolás és ebéd zárta, a kínáláson az Avasi Borút Egyesületnek köszönhetően az Avasi Présház cserszegi fűszeres borait kóstolhatták a jelenlévők.

„A Spanyolnátha és a Vidám Páva miskolci és hernádkaki programjai megrendezésének támogatása” szakmai program megvalósítását 2024. évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.