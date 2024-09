Véget ért a Tokaj Fesztiválkatlan tizedik, jubileumi évada. Kelet-Magyarország legnagyobb szabadtéri színpadján idén az elmúlt évtized legnépszerűbb produkciói tértek vissza, de voltak új fellépői is a szezonnak.

Az köztudott, hogy Tokaj az egyik legvonzóbb utazási célpont a térségben a nyári időszakban. Ez turisztikailag jól egybevág a Fesztiválkatlan nyári eseménysorozatával, a jubileumi évben közel harminc előadást és koncertet mutattak be nagy érdeklődés mellett. Így a katlan a kulturális turizmus, a helyi gazdaság élénkítéséhez és további fejlődéséhez is hozzájárul.





Kulturális kavalkád a nyárban

Minden műfajból találhatott magának kedvére valót az elmúlt szezon közönsége. Mások mellett fellépett a legendás énekes, Demjén Ferenc, a Játékszín dupla előadással ünnepelte a jubileumi évet, és visszatért Tokajba a világhírű zeneszerző, zongoraművész, Havasi Balázs is, aki csak a Fesztiválkatlanban vállal szabadtéri koncertet. Emellett világsztárokat is köszönthettek a színpadon: az egykori Dire Straits tagjai adtak koncertet, a születésnapot pedig az István, a király című rockopera koncertváltozatával köszöntötték.



Fotó: Jozsef Erdos

– A látogatói szám idén túllépte a 32 ezret, amely a katlan történelmének legmagasabb nézőszámát jelenti. Ez azt is jelenti, hogy a Fesztiválkatlan programjaira egyre nagyobb az igény, és az is tény, hogy a programjainkkal erősítjük a tokaji turizmust, a helyi gazdaságot

– emelte ki a szabadtéri színpad igazgatója. Dr. Fintor Gábor hozzátette, az elmúlt tíz év legsikeresebb produkcióját, a Havasi Zongora Show-t, a legnagyobb közönségsikert, az István, a királyt is bemutatták és a legnépszerűbb énekesnő, Rúzsa Magdi is újra fellépett. Utóbbi egyedülálló módon, hatodik alkalommal adott pótszékes telt házas koncertet.

Fotó: Jozsef Erdos

Ugyan a nyári szezon véget ért, de a Fesztiválkatlanban még tartanak programokat ősszel is.

A tokaji belvárost érintő fejlesztési munkálatok miatt idén a Szüreti Napokat is itt rendezik meg október 4. és 6. között a „Fehér borok, színes kultúra” jegyében.

A térség legrégebbi szüreti mulatságán az olyan hagyományos programokon túl, mint a felvonulás vagy a szőlőösszeadási ceremónia, Korda György és Balázs Klári ad majd koncertet.