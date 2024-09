Herman Ottó, az utolsó magyar polihisztor heves és makacs természetű ember volt, sokszor párbajozott az igaza megvédésének érdekében. Vegyünk sorra a helyi sajtóban fellelhető eseteket időrendi sorrendben, melyekből kiderül, hogy nem is mindegyik eset végződött tényleges párbajjal.



A polihisztor

Herman Ottó, született Herrmann Károly Ottó, természetkutató, zoológus, néprajzkutató, régész, politikus. A „madarak atyja”, polihisztor. Az őskőkorkutatás és a tudományos barlangkutatás megindítója.

Nevét szinte minden magyar ismeri. Miskolcon gimnáziumot, múzeumot, tudományos díjat neveztek el róla, és szobrot is kapott a lillafüredi függőkertben, illetve a papszeri kiállítóépület előtt. Látogatható egykori nyaralója, a Pele-lak, de készült róla emlékbélyeg, barlangot és tavat is neveztek el róla szerte az országban.

1879–1883 között Szeged városának, 1889–1892 között Törökszentmiklósnak, 1893–1896 között pedig Miskolcnak volt az országgyűlési képviselője.



A Herman–Szalay párbaj

A párbaj előzménye az volt, hogy a szintén parlamenti képviselő Szalay Imrét Herman egy magánbeszélgetés során hazugnak nevezte. Azt, hogy pontosan miért, arra nem tértek ki a források.

A beszélgetés után Madarász Jenő – aki szintén korának ismert országgyűlési képviselője volt – elmondta a sértettnek a tudós által közölt mondatot:

Én pedig Szalay Imrét nem tartom gentle­mannek, mert nekem hazudott.

(Pesti Hírlap – 1883. február 11.)



Szalay rögtön kinevezte Hentaller Lajost és Izsák Dezsőt párbajbeli segédjének, akikkel kérdőre vonatta a tudóst a kijelentést illetően. Mivel Herman Ottó nem vonta vissza szavait, csakugyan párbaj lett a dologból. Természetesen a polihisztor is megnevezte segédeit, akik báró Prónay Gábor és Hoitsy Pál voltak.

Az első probléma ott volt, hogy Herman először Madarásszal akart párbajozni – mivel árulkodott Szalaynak –, azonban erről Szalay segé­dei hallani sem akartak.

A fegyvernem választásánál is akadtak összetűzések. Prónay és Hoitsy a kard mellett tette le a voksát, míg Hentaller és Izsák a pisztoly mellett „kardoskodott”. Nem tudtak megállapodni, így egy külön bizottság döntött a fegyvernemről, amely végül a pisztoly lett. A párbaj feltételeit is meghatározták: három lövés, huszonöt lépés távolságról (öt lépés avance, azaz előny – ennyit léphettek lövés előtt). Egy lövésre fél perc állt rendelkezésre.

A tett helyszíne a káposztásmegyeri erdő volt, 1883. február 9-én. Ahogy az kell, orvosok is voltak jelen az eseményen, a segédek pedig három pár pisztolyt vitték magukkal, hogy a felek minden lövést külön lőfegyverrel tegyenek meg.

Az első lövés Szalay Imrét illette. Lőtt, a lövés csaknem talált. Herman következett, ő azonban a rendelkezésre álló fél percben fel sem emelte pisztolyát. Ezen Szalay megsértődött, és otthagyta a helyszínt.

A bíróságon – mert, ugye mondanom sem kell, hogy a párbajozni tilos volt – Szalay így nyilatkozott:

„A képviselőtársam figyelmeztetett, hogy Herman Ottó sértőleg nyilatkozott rólam, felkértem Hentaller Lajos és Izsák Dezső urakat, hogy keressék föl Herman Ottót s hívják föl, hogy azt a sértést rektifikálja. Herman a sértést nem akarta visszavonni s megnevezte tanúit: Hoitsy Pál és dr. Prónay Gábor urakat. A segédek megállapították a párbaj föltételeit és helyét. Gondolom 25 lépés volt a távolság 5-5 lépés avanceszal s háromszori golyóváltással. A lövésnek 30 m. p. alatt kellett megtörténnie. Elfoglalván helyeinket, mindketten megtettük az avancet. Húsz másodperc elteltével Hermanra célozva elsütöttem pisztolyomat, de nem találtam. Vártam ezután 30 másodpercig, hogy majd Herman is lőni fog s mikor láttam, hogy nem akar lőni, eldobtam a pisztolyomat, mondván: »oly emberre, aki reám nem lő, nem lövök, gyilkos nem vagyok.«”

(Pesti Hírlap – 1883. február 11.)



Herman Ottó így fogalmazott a bíróság előtt:

„Egy alkalommal Madarász Jenő által megkérdeztettem, hogy mondjak véleményt Szalay Imréről. Én, igaz, azt mondtam, hogy Szalay egy esetben hazudott. Azt tartom, minden embernek lehet véleménye embertársáról, s ha ezt négyszemközt elmondja s ez indiskréciót elkövetve elmondja a véleményt másnak, akkor nézetem szerint nem forog fenn a párbaj szüksége. Szalay segédei mindazáltal a párbaj szükségét fenforogni látták. Erre megneveztem segédeimet s ezek előtt kijelentettem, hogy elfogadom a kihívást, de nem párbajvívásként fogok kiállani, mert szubjektív felfogásom szerint az ok nem volt olyan, hogy súlyos feltételek alatt párbaj vivandó lett volna.”

(Pesti Hírlap – 1883. február 11.)



A bíróság végül mindkettejüket bűnösnek találta, ezért Szalayt kétheti, Hermant egyheti fogházbüntetésre ítélte. Enyhítő körülménynek vette büntetlen előéletüket, súlyosbításnak azt, hogy mindketten képviselők… Az ítéletet mindkét fél elfogadta.

„A Szalay Imre és Herman Ottó urak közt fenforgó becsületbeli ügyfelünk részéről tegnap a lovagiasság szabályai szerint nyert elintézést. Budapest, febr. 10. 1883. Hentaller Lajos, Isaák Dezső.”

(Pesti Hírlap – 1883. február 11.)



De az egész ügynek még nem volt vége, hiszen Herman Ottó és Madarász Jenő viszonya nem volt rendben. Madarász segítői azt bizonygatták, hogy nem történt becsületsértés védencük részéről, Hermanék azonban ragaszkodtak (volna) a párbajhoz.

Nem találtam a korabeli sajtóban további információkat a Herman–Madarász afférról, úgyhogy szerintem végül valahogy megegyeztek a felek, a párbaj nem jött létre.