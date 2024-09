Tovább kell óvni a vizeket

Az összegzésből az is kiderül, hogy a biszfenol-A határérték felett kifejezetten veszélyes anyagnak számít, leghírhedtebb hatása a hormonháztartás megzavarása, de idegrendszeri károsodást is okoz, és a rákkal is összefüggésbe hozták már – mondta el a portálnak Palotai Zoltán, az Eurofins Analytical Services Hungary Kft. Környezetvédelmi Üzletágának vezetője. Az EU Ivóvíz Direktívájához igazodva 2026-tól a magyar jogrend is szabályozza a biszfenol-A jelenlétét az ivóvízben, 2,5 mikrogramm/liter határértékkel. Ami a felszíni vizeket illeti, ott az EQS rendelete (2008/105/EC) a vízi ökoszisztémák érzékenysége miatt azt írja elő, hogy a hírhedt vegyület egyetlen esetben sem haladhatja meg a 130 mikrogramm/litert. Ez szerencsére a jelen mérés során sem alakult így. Azonban a fent említett rendelet azt is előírja, hogy a biszfenol-A szintje éves átlagértékben nem érheti el a 0,000034 mikrogramm/litert. A jelenleg mért 0,07 mikrogramm/literes érték ezt ugyan jóval meghaladja, ám ahhoz, hogy ezt megfelelően tudjuk viszonyítani a szigorúbb határértékhez, egy sokkal hosszabb távú adatsorra lenne szükség. Az Eurofins mérései tehát sajnos nyugtalanító eredményekkel szolgálnak, és alátámasztják a PET Kupa célkitűzéseit, a természet, a környezet védelmét, hazai folyóink megtisztítását, azok műanyag-tartalmának jelentős csökkentését – olvasható a Laboratórium.hu cikkében. Az írás ugyan ezt az információt nem tartalmazza, de a vízből kinyert hulladékról évek óta ismert, hogy az nagyrészt határon túlról, főként Ukrajnából származik.