A hétvégén megrendezett Miskolci Pikniken a város Szent István tere nyüzsgő, pezsgő életképpé változott. Az eseményre családok, baráti társaságok, sőt, távolabbról érkezett turisták is kíváncsian látogattak ki. A programok gazdag kínálatával, kézműves vásárral, gasztronómiai élményekkel, helyi termelők portékáival és koncertekkel várta a látogatókat. Az esemény középpontjában nem csupán a kikapcsolódás állt, hanem Miskolc városának népszerűsítése is, hiszen a megyeszékhelyet az utóbbi években egyre inkább turisztikai célponttá kívánják tenni. A sokszínű programsorozat vonzó választásnak bizonyult az őszi hétvégi kikapcsolódásra, és a tér hamar megtelt érdeklődőkkel.

Piknik Miskolcon

Fotó: Vajda János

Közösségteremtő a Miskolci Piknik

A boon.hu az esemény résztvevőit kérdezte arról, hogy miért tartották fontosnak, hogy kilátogassanak. Tóth András 52 éves, általános iskolai tanár régóta aktív résztvevője a város kulturális eseményeinek. „Miskolcon mindig is voltak hagyományok, amiket érdemes ápolni, és az ilyen rendezvények különösen fontosak a város életében. A gyerekeket is gyakran próbálom motiválni, hogy részt vegyenek a helyi eseményeken, mert hiszem, hogy így erősíthetjük a közösségi összetartást. A turizmus szempontjából is előnyös, ha a város ilyen rendezvényekkel vonzza a látogatókat. Nemcsak a helyieknek adunk egy remek szabadidős programot, hanem más városokból, sőt külföldről is vonzzuk az embereket” – hangsúlyozta. Arról is beszélt, hogy szerinte az ilyen események Miskolc hírnevét is erősítik, ami hosszú távon segíthet a város gazdaságának fellendítésében. „Miskolcnak meg kell találnia a módját, hogy kitűnjön a turisztikai piacon, és az ilyen rendezvények kiváló lehetőséget biztosítanak erre” – tette hozzá.

Bíznak a kultúra erejében

A 28 éves Kiss Dóra egy helyi marketingügynökség munkatársa, barátaival érkezett a piknikre. „A baráti társaságommal rendszeresen kilátogatunk a helyi eseményekre. Szeretem a pezsgést, a jó zenéket és persze a finom ételeket” – részletezte. Dóra szerint az ilyen események nemcsak szórakoztatnak, hanem közösséget is építenek. „A turizmus szempontjából nagyon fontos, hogy a város aktív kulturális életet éljen, és vonzó legyen az idelátogatóknak. Egy őszi piknik, tele színes programokkal, a helyi kézművesekkel és zenészekkel remek alkalom arra, hogy Miskolc felkeltse a figyelmet az ország más részein élők számára is” – mondta.