Az őszi piac mindig a legizgalmasabb. Még ott vannak a nyár végi termések, de már megjelennek az őszi, lédús, zamatos, illatos gyümölcsök – körte, szilva, fehér húsú barack és már megjelent a szőlő is – és a hatalmas, érett zöldségek. A gyümölcsökbe ott, akkor, azonnal bele is harapnánk.

A miskolci, Búza téri piacon viszont az őszelőhöz képest kevesebbnek találtuk az árut és a vevőket is. Az árak sem tűnnek olcsónak, a barack, a szőlő kilóját ezer forint felett láttuk. Később átsétálván a közeli nagyáruházakba, láttuk, hogy például a szőlő lényegesen olcsóbb. A szilvának van jó ára, 400 forint körüli áron már kapható a kilója.

Van, aki el sem tudja képzelni a napját az itt kapható gyümölcsök nélkül.„

Vegánként minden reggel itt veszem frissen a reggelimet, ami általában gyümölcs szokott lenni. Az őszi gyümölcsöket is szeretem, de a nyáriakhoz semmi sem fogható, mint például a dinnye, vagy a nektarin

- mondta Váradi Karolina, aki ott jártunkkor épp a nektarinok közül válogatott.

Nézzük a zöldségeket!

A zöldségekre is érdemes pillantást vetni ilyentájt a piaci kínálatban. A burgonyák, tökfélék, babfélék mellett fejes káposztát vagy épp karfiolt választanánk, de azért a lecsót sem vetjük meg ilyentájt. A paprikát 300-400 forintért megvehetjük, a szebb 6-700. A paradicsom is 300 és 600 forint között kapható. Az uborka nagyon drága, 600 fölötti az ár, pedig jó lenne még egy kovászos uborkát is készíteni. A karfiol, a kelkáposzta kilója 700-800 forintért kapható. Érdekes, hogy a kukorica csövenként 250 körüli, pedig úgy tudjuk, az idei termés kifejezetten rossz volt. Ne felejtkezzünk meg a Búza téri piacon a kész ételekről sem. Többen is helyben fogyasztják a reggelijüket, ami nem minden esetben könnyed és frissítő választás, de az ízük soha sem csalódás.