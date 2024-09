Az első fázisban, október 18-ig Miskolc-Rendező pályaudvar és Nyékládháza, valamint Nyékládháza és Emőd között újítják fel az egyik (bal) vágányt a MÁV leányvállalata, a MÁV FKG Kft. kivitelezésében. Mostanáig a Nyékládháza és Miskolc közötti szakaszra tervezett munkálatok jelentős hányadával már végeztek. Műszakonként mintegy 200-250 szakember közreműködésével, számos nagy munkagép, vasútüzemi és közúti jármű bevonásával végzik a kivitelezést.

Munkában a géplánc

Ebben része volt a 210 tonnás – Európában is ritkaságnak számító – korszerű SMD felépítménycserélő óriás gépláncnak, amellyel 9 nap alatt cserélte a kivitelező az úgynevezett felépítményt, azaz a síneket és a vasbetonaljakat.

A padkákat, vízelvezetőket is rendezik

„A nagygépes ágyazatrostálás is elkészült: 9,5 kilométeren közel 37 ezer tonna zúzottkövet rostáltunk, illetve cseréltünk egy speciális vasúti munkagéppel. Földmunkás ágyazatcserére is szükség volt mintegy 500 méteren, ezenkívül elkészültünk két híd szigetelési munkáival is. A sín- és ágyazatcseréket követően folyamatosan halad a vágányok szabályozása, ágyazatpótlás és az útátjárók átépítése is. Továbbá folytatjuk a bokor- és cserjeirtást, a padkák rendezését, valamint a vízelvezető árkok kialakítását” – tudatta portálunkkal a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága.