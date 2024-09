A naptári nyár végeztével ugyan a strandfürdő bezárt, gyakorlatilag ezzel egy időben viszont a tanuszoda megnyitotta a kapuit Ózdon. A létesítmény ősztől ismét teljes szolgáltatást nyújt a lakosság számára. Zajlanak az úszó edzések, de a tömegsport iránt érdeklődők igényeit is ki tudják elégíteni. Emellett a wellness részleg is üzemel, amely ugyancsak fontos a városban és a környéken élők számára. A nyári időszakban a szükséges karbantartási munkákat elvégezték, így gépészeti szempontból nyugodtan vághatnak neki az előttünk álló időszakban.

Felkészültek a szezonra

- Természetesen a leállás idején is dolgoztak a kollégák, hiszen igyekeztünk a lehető legjobban felkészülni az őszi, a téli és a jövő tavaszi időszakra - erősítette meg Nagy-Mengyi Péter, az Ózdi Sport - és Élmény Központ igazgatója. - A gépházban sok kopó alkatrészt cseréltünk, és a wellnessben is bőven akadt dolgunk, hiszen ezt két év szünet után indítottuk újra.

Örülök neki, hogy sikerült, mert van igény a szolgáltatásra, amelyet minden nap igénybe vehetnek a vendégeink. Emellett az uszoda is üzemel. Nyáron a strandon volt lehetőség reggeli és esti úszásra, most pedig a fedett létesítményünkben várunk mindenkit.

A korábbi évekhez képest a strandfürdő is jó szezont zárt Ózdon. A mögöttünk hagyott három hónapban nem kevesebb, mint húszezer vendég fordult meg a létesítményben, ami negyedével több, az egy évvel ezelőttihez képest. Ebben nyilván jelentős szerepet játszott a kánikulai hőség, amely gyakran a vízpartra csábította a hűsölni vágyó embereket.