Adomány 1 órája

Ötödször gyűjtöttek - sokat - a MÁSÁ-nak

A helyi motorosokkal és autósokkal, és idén is megrendezték járműkiállítással egybekötött akcióját a More Than Classic csapata.

A MÁSA csapata Forrás: MÁSA

Nagyon szépen köszönjük minden egyes adományozónak, aki hozzájárult ehhez a tényleg nagyon nagy mennyiséghez! Nagyon szépen köszönjük a More Than Classic csapatának, hogy immár ötödik alkalommal gyűjtöttek a MÁSA lakóknak! Hálásak vagyunk! - írta közösségi oldalán a Miskolci Állatsegítő Alapítvány. Adománydömping a MÁSA udvarán

Forrás: MÁSA Mi magunk is állatbarátok vagyunk így összefogtunk a helyi motorosokkal és autósokkal, és idén is megrendezzük jármű kiállítással egybekötött akciónkat. Kezdeményezésünkre érkeztek Nógrád megyéből és Debrecenből is társaságok – mondta Zsóka István, a More Than Classic autóscsoport vezetője. A járókelők már messziről megcsodálhatták a járműveinket. Ezzel próbáltuk meg felhívni a figyelmet arra, hogy segítsenek a MÁSA lakóinak. Rendkívül sokszínű gépparkkal rendelkezünk. Az oldtimerektől kezdve egészen a youngtimereken át a 21. századi tuningautókig. Ezekből mind felvonultattunk egy-egy különlegesebb darabot. Az eseményen nem durrogtattunk, inkább a barátkozásé volt a főszerep és sokan a házi kedvencüket is elhozták az eseményre, sőt a Lucky Dog kutyaiskola jóvoltából volt egy engedelmességi kutyabemutató is.

