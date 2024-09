A kereszt az igazság, az egyetlen egyetemes igazság jele

– mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára Makkoshotykán, ahol egy megújított, az út mellett álló keresztet adtak át a napokban. Latorcai Csaba hozzátette: a keresztek fizikai, szellemi és lelki értelemben is útjelzők, mutatják a helyes irányt. A kereszt egyben a béke szimbóluma is. Magyarország kitart emellett, és a kormány nem hagyja, hogy akár belső vagy külső nyomásra a háborúpártiság vegye át a közbeszéd vezérfonalát – hangoztatta az államtitkár.

Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője kifejtette: az út menti keresztek felújítása kiállás keresztény kultúránk és identitásunk mellett. Emellett azt is mutatja, hogy Makkoshotykán és Zemplén-szerte is olyan emberek élnek, akik ragaszkodnak a múltjukhoz, ahhoz a keresztény hithez, amely megtartotta Magyarországot az elmúlt ezer esztendőben. Meglátása szerint ma, amikor a legüldözöttebb vallás a világon a keresztény, elengedhetetlen, hogy hitet tegyünk, bátran kiálljunk atyáink öröksége mellett. Az út menti kereszt emlékeztet rá, hogy a keresztény hit nemcsak a múlt örökségeként fontos, hanem a jelenben is, hiszen számtalan területen segíti az életünket – emelte ki a honatya.

Gyűjtést szerveztek

A makkoshotykai határkereszt felújítását a Quercus Egyesület kezdeményezte. A civil szervezet elnöke, Kulcsár József a kezdeményezés hátteréről szólva elmesélte, hogy jómaga gyakorló katolikusként többször is elhajtott a kereszt mellett autóval, ami előtt elhaladva keresztet is vetett, de valahogy soha nem tűnt fel neki annak rossz állapota. Erre egyik helyettese, az egyébként református Juhász Márta hívta fel a figyelmét.

Hozzátette: egyesületük tevékenysége sokrétű és úgy gondolták, hogy költségvetésükből megteremtik azt az alapot, amire támaszkodva el lehet kezdeni a gyűjtést a felújításra, a kereszt rossz állapotát tekintve még inkább annak a megmentésére. Az önkormányzat azonnal partner volt, amely pénzzel ugyan nem, de minden más lehetőséggel élve támogatta a felújítást – hangzott el a rendezvényen.

Az elnök kiemelte: hosszú ideig döcögve haladt a gyűjtés, de végül összegyűlt a szükséges pénz, így el lehetett végezni a munkálatokat.