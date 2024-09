Orvosi igazolást szeptembertől elvileg csak elektronikusan fogadnak el az iskolák, ugyanis az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér és Kréta-rendszer összekapcsolása révén az iskola azt közvetlenül kapja meg. Ez a lépés szeretne véget vetni a régóta fennálló, papíralapú gyakorlatnak, amelyben a diákoknak vagy a szülőknek személyesen kellett bemutatniuk az orvosi igazolást az iskolában. A szándék ugyan jó és elvileg meggyorsítaná a rendszert, a kivitelezés azonban még kicsit bukdácsol. Szülőt és pedagógust is megkérdeztünk a témában.

Iskolai orvosi igazolást papír alapon szeptembertől már nem kérhertünk

Fotó: Czinege Melinda

Orvosi igazolást nem mindenki tud elektronikusan adni

Kovács Sarolta gyermeke alsó tagozatos általános iskolás, aki rendszeres sporttevékenységet végez. Az anyuka nincs jó véleménnyel az új rendszerről:

„Szülői értekezleten elmondták nekünk, hogy csak és kizárólag elektronikusan fogadják el az orvosi igazolásokat de azt is említették, hogy egyelőre nehézkes a rendszer nem érkeznek meg időben, akár több hétig is eltarthat és kavarodások és csúszások is vannak. Ennek ellenére nincs türelmi idő, papír alapon már nem fogadják el. Sajnos időközben számunkra az is kiderült, hogy nem minden orvos tud adni elektronikusan igazolást. A gyermekünk sportol és sportorvos például papír alapon adott igazolást, arra hivatkozva, hogy náluk nem működik ez a rendszer. Ebben az esetben el kellett menni még a házi gyermekorvoshoz, aki ez alapján állított ki egy olyan igazolást amit már feltöltött a rendszerbe. Olyan tapasztalatom is volt, hogy a GYEK-be kapott a gyermek beutalót, de ott is hasonlóan zajlott a folyamat, tehát kétkörös volt. Borzasztóan hosszadalmasnak és macerásnak érzem így ezt az egészet.”

Majd hozzátette:

„Az is egy érdekes tapasztalat, hogy ha például kiírja az orvos a gyermeket, amiben a tanuló testnevelés óra alóli felmentését kéri, akkor azt is ezen a rendszeren keresztül küldik el. A probléma itt abból lehet, hogy ezt a felmentést a szaktanár nem látja, csak az osztályfőnök és ő továbbíthatja az információt a szaktanár felé. Mivel tehát nem azonnali az információcsere, így fordulhat elő hogy a szaktanár csúszva kapja meg az információkat.”