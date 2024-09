Orvosi igazolás csak elektronikusan mehet az iskoláknak. Dr. Simkó Róbert a Gyermek Alapellátásban Praktizáló Orvosok Szövetségének elnöke kérdésünkre elmondta, hogy örömmel vették a szeptembertől bevezetett rendszert. Hangsúlyozta, hogy ezért az újításért már évek óta küzdöttek a gyermekorvosok, mert vannak olyan beutalók, igazolások, amelyek esetében nem feltétlenül szükséges a személyes találkozás. A lenne a cél ugyanis, hogy a gyermekorvos tudjon a tényleges orvosi ellátást igénylő betegekre koncentrálni. Mivel orvoshiány van, nagyon jó lenne a meglévő emberi erőforrásokat a komolyabb problémák menedzselésére fordítani, nem az iskolai igazolásokra.

Orvosi igazolás online? - szeptembertől felváltotta a papíralapú igazolást

Fotó: Gazdag Mihály

Sokáig tartottam tőle, hogy ha a Kréta-rendszerbe kell feltenni az igazolást, akkor az technikailag nem lesz egyszerű és plusz munkát igényel majd az orvos részéről. Kréta azonosító alapján kell keresni és rögzíteni majd a rendszerben, most azonban kiderült, hogy erről szó sincs. Az orvosnak ezzel egyáltalán nem kell foglalkoznia, a rendszer név és tajszám alapján kezeli a gyerekeket, a programban csak egy kattintás, és átkerül a Kréta-rendszerbe az orvosi igazolás. A megoldás huszonegyedik századi, papírtakarékos, nem kell a szülőknek külön befáradni a rendelőbe.

- tette hozzá.

Orvosi igazolás, csakis online

Dr. Simkó Róbert gyermek háziorvos azt is hangsúlyozta, hogy körzetenként változó ugyan a helyzet, de egyre nagyobb szerepet játszik a gyermek háziorvosi körzetek és a családok közötti kapcsolattartásban is az online világ. Nagy arányban történt már korábban is, elsősorban a Covid-járvány követelte ki magának, hogy ez működjön. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nincs szükség a személyes megjelenésre, de nem mindig.

Bizonyos esetekben egyszerűbb, a beteg számára is előnyösebb, hogyha nem a legnagyobb tömeg kellős közepén, betegek között kell az igazolásra várnia. Az e-mailezés már egy bevált gyakorlat, de az Erodium, azaz Orvosi Betegirányító Rendszer is ezt a célt szolgálja.

Az iskolák már használják, az ovik és bölcsik még nem

A házi gyermekorvostól azt is megtudhattuk, hogy tapasztalati alapján jelenleg az iskolák több mint kilencven százalékában látják a pedagógusok az igazolásokat a Kréta-rendszerben.

A miskolci önkormányzati óvodákban egyelőre nem látják, de az óvodákban a rendelet szerint még nem is kellett bevezetni. Erről tájékoztatást is kaptak, hogy az óvodák és bölcsődék felé a rendszer kiterjesztése később következik be. Ennek ellenére van arra példa, hogy nem-önkormányzati óvodák is használják már ezt a lehetőséget.