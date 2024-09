A szeptemberi hétvégén a Bükk hegység csodás szerpentinjein ismét felbőgtek a veterán autók motorjai, hiszen kilencedik alkalommal rendezték meg a Classic Bükk Kupát szombaton. A verseny a Classic Motorsport Club szervezésében zajlott, ahol idén is számos oldtimer rajongó és tulajdonos gyűlt össze, hogy együtt hódoljanak a veterán járművek iránti szenvedélyüknek. A Bükk egyik legikonikusabb eseményévé vált Csillagtúra látványos konvojai, lenyűgöző helyszínei és izgalmas feladatai minden évben vonzzák a résztvevőket és a kíváncsiskodókat egyaránt.

Oldtimer Csillagtúra indult a Bükkbe Fotó: Vajda János

Történelmi verseny új köntösben

Adamovich Erik, a rendezvény szervezője büszkén mesélt a boon.hu-nak a túra történelméről és jelentőségéről: „A Bükk Kupa hagyományai egészen 1970-ig nyúlnak vissza, amikor az egykori meghívásos versennyel indult a rendezvénysorozat. A régi idők versenyeinek hangulatát próbáljuk megőrizni, miközben minden évben veterán autókkal gyűlünk össze, hogy együtt fedezzük fel Miskolc és a Bükk csodáit” – idézte fel.

Középpontban az autózás

Idén a kilencedik alkalommal megrendezett Csillagtúra középpontjában nemcsak az autózás és a versenyzés állt, hanem a közösségi élmény is, amely a résztvevőket összeköti. A verseny távja összesen 130 kilométer volt, amely során a veterán autók tulajdonosai és utasaik Miskolc kultikus helyszíneit járhatták végig. Adamovich elmondta, hogy az autók a rajtnál, a DVTK Stadionnál, illetve az Auchan Déli áruház parkolójában is bemutatkoztak a közönségnek. „Három különböző helyszínen volt lehetőség megtekinteni az autókat, így azok is megcsodálhatták a járműveket, akik nem vettek részt a versenyen” – tette hozzá.

Időtlen értékek a modern világban az oldtimer autók

A veterán autók különleges helyet foglalnak el a modern világban. Ezek a járművek nemcsak műszaki csodák, hanem történelmi relikviák is, amelyek révén a 20. századi autóipar legjelentősebb pillanatait idézhetjük fel. A 21. században, amikor az autóipar egyre inkább az elektromos és önvezető technológiák felé fordul, a veterán autók iránti rajongás talán még erősebb, mint valaha. Nem pusztán járművek, hanem a múlt megőrzött darabjai, amelyek megmutatják, honnan indult az autózás és milyen mérnöki teljesítmények formálták az iparág történetét. Az oldtimerek iránti szenvedély nemcsak a gyűjtők körében van jelen, hanem a szélesebb közönségnél is. A Csillagtúra is bizonyította ezt, hiszen sokan gyűltek össze, hogy megcsodálják a több évtizedes, mégis ragyogó állapotú gépcsodákat. A versenyen résztvevő járművek között voltak olyan ikonikus modellek, amelyek egykor a luxus és a sebesség szimbólumai voltak, ma pedig az autózás iránti tisztelet és nosztalgia emlékeit őrzik.