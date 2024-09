Dédszülei Ricséről vándoroltak ki

Bakos Rékától megtudtuk, szerkesztőtársát Fenyvesi Annát szakmai érdeklődése motiválta a könyv megjelentetésében (évtizedekkel ezelőtt Pittsburghban volt PhD-s, a mesterdolgozatát a kint élő magyarok nyelvhasználatáról írta), Rékának pedig családfája kutatása közben vált szenvedélyévé az egész ügy.

Édesanyám nagyapja és nagyanyja, azaz az én dédszüleim Ricsén éltek, ők vándoroltak ki Amerikába

– mesélte el saját, vármegyénkhez kötődő történetét is. Gyerekként még nem sokat tudott az akkor történtekről, egy amerikás óra emlékeztette a múltra. Aztán később családfakutatásba kezdett, és megtalálta dédanyja nevét egy 1909-es Ellis Islandi hajójegyzéken. Dédapja Deák József volt, így átlagosabb nevét kezdőként nehezebb volt kutatni, de dédanyja különlegesebb, Jesztrebi Zsófia nevével már könnyebb volt keresni. Később megtalálta dédszülei házasságkötésének bejegyzését a pittsburghi egyházi anyakönyvben.

Egyetlen anyakönyv volt elérhető...

1910. január 4-én házasodtak össze. Ez az egyetlen anyakönyv, ami abból az időből online elérhető volt, és épp abban volt a bejegyzés

– jegyezte meg. – Ha kimegyek Pittsburghbe, ott tartjuk majd az egyik, az amerikai könyvbemutatót, biztosan fellapozom a templom alagsorában azt a könyvet.

Bevándorló komphajó a New York-i kikötőben. Kompok segítségével szállították át a bevándorlókat az óceánt átkelő hajóikról az Ellis Island-i bevándorlási állomásra, Ellis-szigetről a szárazföldre. A fotó körülbelül 1910-ben készült

Forrás: Shutterstock

Réka dédszüleiről sok minden kiderült, igaz, van, ami az évek homályába vész. Az biztos, hogy Deák József első ízben, 1905-ben azért utazott ki, mert a család nagyon elszegényedett, édesapja földjeit el kellett adni, azokat akarta az amerikás pénzből visszavásárolni. Özvegy emberként vette feleségül Zsófiát, első feleségén kívül két kisfiát is elvesztette az első amerikai évek alatt, ezekről nem sokat tud Réka. Pontosan azt sem, hogy hogyan ismerkedtek meg a második feleséggel, a dédmamával, és hogyan köttetett viszonylag gyorsan a házasság. De az biztos, hogy amikor dédapja hazajött, a földeket vissza tudta vásárolni, később a falu második kőházát is ő építette, ez még ma is áll.

1914-ben is járt itthon, amikor kitört az I. világháború. Be is vitték katonának az orosz frontra, 1916-ban fogságba esett. Első világháborús adatokat találtam is róla a bécsi levéltárban. Aztán nem tudjuk, hogyan és mikor szabadult, és azt sem, hogy dédanyám mikor jött haza, de az tény, hogy 1921-ben már Ricsén megszületett nagymamám nővére.

Elvették, téeszesítették a földeket

Beszélgetőtársunktól még megtudtuk, dédanyja 1955-ig, dédapja 1965-ig élt. Még meg kellett élnie, hogy a visszavásárolt földeket a kommunizmus éveiben elvették, téeszesítették.

Nagyon sok hasonló történetről tudunk. Az Amerikából hazatérők odakint keményen dolgoztak, kockáztatták az életüket a veszélyes bányákban, acélgyárakban, majd az ötvenes-hatvanas években elvették a keservesen szerzett vagyont, és megbélyegezték a családot. Sok család élte meg tragédiaként a történteket. Az is érdekes, hogy sok kivándorló esetében a kint maradtak évtizedekig tartották a kapcsolatot az itthon élőkkel, de miután az a generáció elhunyt, és a vasfüggöny is leereszkedett, nem volt lehetőség a kapcsolattartásra, elszakadtak a szálak

– magyarázta még Réka. Hozzáfűzte, több 100 ezer ember vándorolt ki, akiknek 25-30 százaléka tért haza, a leszármazottaik akár millióan is lehetnek, azaz nagyon sokakat érintenek az amerikás történetek, mégis keveset tudunk róluk. Ezért is érzi hiánypótlónak a könyvüket. Az összeállítás hamarosan napvilágot lát. E-book formátumban ingyen is elérhető lesz, de nyomtatott formában is kiadják angol és magyar nyelven is. Amerikában október 25-én lesz a könyvbemutató – amelyre online bárki becsatlakozhat majd –, Magyarországon pedig Szegedre tervezik 2025. február 7-ére.