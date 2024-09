Nyílt napot tart a Honvédelmi Sportszövetség támogatásával a Miskolci Íjász Egylet szeptember 29-én 10 órától a Vadas Jenő utcában, az íjász egylet telephelyén. A résztvevők betekintést nyerhetnek, az íjak karbantartásának és hangolásának fortélyaiba, az íjászat alaptechnikájának elsajátításába, valamint lehetőség nyílik az íjászat kipróbálására is. Az egész napos program célja, hogy minden korosztály megismerje az íjászatot, annak technikáját, szellemiségét, történelmi hátterét. A nyílt nap szervezői lehetőséget biztosítanak arra, hogy az ide érkezők a gyakorló íjászokkal beszélgessenek és ezáltal mélyebb tudást szerezzenek, a gyakorlatban kipróbálják az íjászatot. A rendezvény érdekessége, hogy akik kedvet éreznek hozzá, készíthetnek saját vesszőnyilat, amit ki is próbálhatnak és haza is vihetnek. Az egyesület tájékoztatást nyújt a Magyar Íjász Szövetségről, a versenyrendszerekről és a versenyekről. A rendezvény fő látnivalója a 3D íjászat szakág, amely valós környezetben, valósághű állatalak célokkal imitálja a vadászatot. Az egyes programelemeket külön „állomásokon” lehet igénybe venni. A résztvevők saját igényeik szerint tölthetnek több-kevesebb időt az egyes helyszíneken, akár többszöri visszatéréssel is.