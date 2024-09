Az eseményt követően Megay Róbert rendszeres udvari szállító lett, vagyis a küldemény nagy sikert aratott a császári udvarban.

A cég a háború alatt és után is működött, azonban – némileg váratlanul, de Dobrossy István szerint a robbanás során elszenvedett súlyos sérüléseivel is összefüggésben – Me­gay Róbert 1922-ben elhunyt. A sírja a Mindszenti temetőben volt, egészen a 3. főút Miskolcon átvezető szakaszának megépítéséig ezért a temetőt „kettészelték”, így Megay sírját is lerombolták. A cukrászdát egy rövid ideig az özvegye üzemeltette, aztán visszaadta az iparengedélyét.

1926-ban azonban újra engedélyért folyamodott, de ezt a cukrászdát már az egyik fia, Gusztáv üzemeltette. (Bár az egyik cikkben – 1927-ből – ifj. Megay Róbert nevével találkoztam.) Ez a cukrászda már nem a Me­gay-sarkon állt, hanem a Király-híd mellett. Nem is működött sokáig, így a harmincas évek közepén végleg bezárt a Megay család utolsó cukrászata Miskolcon. A legendás Megay-épületet elbontották 1955-ben, de a ,,Megay-sarok” elnevezés ennek ellenére még sokáig élt a miskolciak emlékezetében.

Teltek, múltak az évek, a Megay-sarok manapság már a Villanyrendőr nevet viseli...

Folytatjuk

