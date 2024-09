Idén új italcsomagolás-visszaváltási rendszert vezettek be Magyarországon, minden visszaváltási jelöléssel ellátott, egyszer használatos üveg, fém és műanyag palackos ital csomagolása visszaváltható lett, amelyért a MoHu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. a felelős. A rendszer júniusban, kisebb-nagyobb problémákkal élesedett. A boon.hu több cikkben is foglalkozott a témával. Beszámoltunk arról, hogy sok helyen nem tudják visszaváltani a vásárlók az ötven forintos PET-palackokat, valamint arról is, hogy ezeken a helyeken már olyanok is megjelentek, akik olcsóbban felvásárolják a flakonokat. Az első iskolai hét vége felé arra voltunk kíváncsiak, hogy a diákok mit csinálnak az ötven forintos műanyagokkal.