Iskolánként változik, hogyan oldják meg a mobileszközök begyűjtését, tárolását és visszaszolgáltatását, erről tanévkezdés előtt több miskolci iskola is nyilatkozott a boon.hu-nak. Az első napok tapasztalatai után újra körbejártuk a témát.

Tudja valaki, mennyi az idő?

Hétfőn már 7.20-kor kígyózó sor állt az iskola bejárata előtt, mert ott gyűjtötték osztályonként a mobiltelefont. Rá kellett ragasztani a nevemet és aláírni, hogy leadtam

– mondta el tapasztalatait Molnár Zsófi 11. évfolyamos diák. Elmondása szerint közel fél órát kellett sorakoznia a kapu előtt, így késve érkezett az első órára. Azt is elmondta, hogy sok dologban észrevehető a telefonok hiánya, a legmeglepőbb az volt számára, hogy a folyosón az alsóbb évesek egymástól kérdezgették, hogy

tudja valaki hogy mennyi az idő?

, hiszen sokan nem tudták leolvasni a fali órát.

Boríték vagy zokni?

Nem csak a diákok, a pedagógusok is szokták a mobilmentes életet:

A tanároknak is meg kell szokni ezt a helyzetet, az osztályfőnököm az első óránkat azzal kezdte, hogy fotózzuk le az órarendet, mert hirtelen nem gondolt arra, hogy nincs nálunk a mobilunk, nem tudjuk.

Zsófi azt is hozzátette, hogy bár automatikusan keresték a telefont, nem igazán hiányzott, hiszen órán eddig sem használhatták, kikapcsolva kellett a táskában tartani. A többség felnőtt színezőket vitt magával, hogy a hosszabb szünetekben elfoglaltsága legyen, sokan könyvet, ő maga pedig keddre rejtvényújsággal készült.

Mi eddig sem sokat mobiloztunk az iskolában, inkább beszélgettünk, pingpongoztunk vagy csocsóztunk az aulában. A kisebbeknek mintha nehezebb lenne.

Ami nehézséget okoz, hogy eddig telefonba jegyzeteltek, és az osztályuk diákigazgató-választásra készül, ami nehézkes számukra mobil nélkül.

Azt is megjegyezte, hogy tud olyanokról, akik nem azt a telefont adták le, amit használnak.

Van iskola, ahol több módszert is kipróbálnak

Több miskolci iskola előtt is tömegjelenetek alakultak ki reggel, ahol egy helyen, a bejáratnál vették el a telefonokat. Megkerestük az egyik ilyen gimnázium vezetőjét, aki elmondta, hogy több gondolatuk is volt, ez nem vált be, kedden osztályonként, első óra előtt szedték be a telefont, hogy elkerüljék a tumultust. Mivel náluk sok óra van csoportbontásban, az eszközök visszaadása nem működik úgy, hogy az utolsó óra után a pedagógusok adják vissza, hiszen akkor – a legtöbb esetben – háromfelé kellene válogatni egy osztály telefonjait, amire nincs kapacitás.

Kipróbálunk több módszert is, a leghatékonyabb lesz a végleges

– mondta. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium igazgatója, P. Holczinger Ferenc SJ szintén azt nyilatkozta lapunknak, hogy szeptember végén reflektálnak a tapasztalatokra, és szükség esetén módosítani fogják vagy kiegészítik a házirendet.