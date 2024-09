Miért ne használjuk a tanítási órán?

Fontos bevezetni egy új használatos fogalmat ebben a témakörben, ami nem más, mint a személyes képernyő fogalma, amikor minden gyerek saját képernyőt használ, ide tartozik az okostelefon mellet a laptop és tablet eszköz is a tantermi környezetben. Okos eszközök használatával gyorsabb a feladatvégzés, több az inger és az örömhormon, a dopamin is a tanórán, de egyúttal ez okozza a problémát is, mert amint végez a gyermek egy-egy iskolai feladattal, ezt követően máris elindul a még magasabb dopamin irányába, vagyis belép a saját közösségi fiókjaiba, ami azonnal, tartósan elvonja a figyelmét. Fontos tudni, hogy nemcsak a drog, alkohol és a gyógyszerek okozhatnak függőséget, hanem a képernyő is.

Mobiltelefon-használat: Miben áll a szülő felelőssége?

Nagyon fontos, hogy a szülőket releváns és hasznos információkkal, gyakorlatias nevelési tanácsokkal lássuk el, amelyeket otthoni környezetben képesek lesznek alkalmazni.

Az egyik legfontosabb nevelési eszköz – a szülői példamutatás - a gyermek minden esetben a szülőt mintázza.

"Elsősorban otthoni környezetben a szülőnek kell megfelelően használni és korlátozni a mobiltelefon használatot. Nagyon fontos, hogy ebben a témában a szülők és pedagógusok szinkronban, szorosan együttműködve képesek legyenek megoldani és kezelni a felmerülő problémákat" - fejti ki Pöltl Ákos.

Kérésünkre elmondta Kiss Zsolt, hogy neki egy 16 éves kamaszlánya van és sajnos náluk is problémát okoz az okostelefont késő esti használata. „Úgy gondolom az okoseszköz sokat tud segíteni az oktatásban, hiszen megannyi ismeret és interaktív anyag megtalálható az interneten. Tiltással semmit nem érünk el, ehelyett a tudatos eszköz használatot kell erősíteni gyermekeinkben és otthon szülőként helyes példát mutatni."