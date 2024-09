A médiakultúra változásai voltak a témái annak a kétnapos konferenciának, amelyet a Miskolci Egyetemen az intézménnyel való közös szervezésben rendeztek meg a 20. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál részeként. A konferencia a Médiatudatosság 2.0 címet kapta, hiszen a digitális technológiák előretörése, az új, kreatív tartalomgyártási, terjesztési technológiák és a fogyasztási szokások forradalma nem kevés kihívást jelent napjainkban. Ezt a gyorsan változó világot csak egyfajta tudatossággal lehet kezelni és megérteni. A konferencia első napján a legújabb trendeket, megoldási stratégiákat tekintették át a szakma képviselői, másnap pedig a hallgatóknak, diákoknak tartottak előadást és gyakorlati foglalkozást a témában.

Tizennégy éves szakmai kapcsolat

Valójában már a harmadik alkalom, hogy együttműködünk a CineFesttel, de ha messzebbre megyünk vissza az időben, akkor a médiahatóság 14 éve komoly szakmai kapcsolatban van a filmfesztivállal

– mondta portálunknak az előadások szünetében dr. Kollarik Tamás, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) docense, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöki főtanácsadója. – Ez a kapcsolat még Szalai Annamária elnöksége idején a Magyar Média Mecenatúra Program filmtámogatási programmal kapcsolódott be a CineFest munkájába, felajánlásokkal, szakmai rendezvényekkel. Ez a kapcsolat elmélyült, amikor dr. Koltay András lett az NMHH elnöke, és az együttműködés konferenciákkal és workshopokkal egészült ki, amelyek elsősorban a médiatudatosságot járják körbe.

Dr. Kollarik Tamás

Dr. Kollarik Tamástól megtudtuk, az ez évi konferencián a Magyar Művészeti Akadémiával, az akadémia művészetelméleti és módszertani kutatóintézetével, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel működtek közre.

Bűvösvölgy centrumok

Kérdeztük, mi volt a mostani konferencia célja. Dr. Kollarik Tamás szerint az, hogy a filmkészítők – filmfesztiválról van szó -, a médiatér változásait kutató egyetemi szakemberek és a szabályozási szakemberek egymásra találjanak a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal, és hogy ütköztessék a legújabb kutatási eredményeket, trendeket, gondolatokat, meglátásokat.

Én nagyon bízom abban, hogy ennek a konferenciának lesz folytatása. Nemcsak jövőre, hanem már ebben az évben, és kisebb munkacsoportok, együttműködések alakulnak ki

– fogalmazott. Még elmondta, a médiahatóság 2014 óta működtet egy Bűvösvölgy nevű médiaértés centrumot, illetve centrumokat, mert most már Debrecenben, Sopronban is van Budapesten kívül, ezek több százezer magyar gyereket fogadtak már, és mutatták be számukra közérthető, de mégis edukatív módon a változó médiatérben lévő szabályokat.

Ez egy népszerű programja a médiahatóságnak Európában. Sok szakember látogatott már el ide, és nézte meg a Bűvösvölgy programot. Ennek az egyik vezető oktatója mutatja be a legfontosabb ismereteket, megközelítési módokat a workshopon résztvevőknek.

A tévé mint klasszikus közösségi média

Kalmár Tibor újságíró, médiaszakember, az NMHH tanácsadója arról tartott előadást a jelenlévőknek, hogy milyen jövőképet ad ma a televízió a gyermekeknek. Mint portálunknak utána fogalmazott, alaptézise, hogy régen a tévé klasszikus közösségi média volt, hiszen háztömbönként volt egy készülék, körbeülték, kibeszélték, szinte családtagként köszöntötték Takács Marika tévébemondót. Most megfordult a trend, készülékek, eszközök vesznek körbe minket, több képernyős tartalomfogyasztás jellemez minket, és az esetek többségében a szülők elvesztették a felügyeletet a gyermekeik tartalomfogyasztási szokásai felett.

A gyerekek már nem tudnak egy nagyjátékfilmet sem végignézni, hanem úgynevezett short- vagy mikrotartalmakat, 7-8 másodperces etűdöket nézegetnek a weben. Van egy kutatás, hogy ha 3 másodpercig nem tudja a videó felkelteni az érdeklődésüket, akkor már görgetnek tovább.

A szülőket kell edukálni, tanítani

– Mit tehetünk ellene? - kérdeztük.