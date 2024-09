Tárgyalás a miniszterrel

Tóth-Szántai József, Miskolc megválasztott polgármestere már a tűz estéjén a helyszínen volt és - mint elmondta - a kormány illetékes tagjaival azonnal felvette a kapcsolatot.

Tóth-Szántai Jószef telefonon egyeztetett a gazdasági miniszterrel

Forrás: Facebook

Szeptember 9-én, hétfőn már arról beszélt a boon.hu-nak a város leendő vezetője, hogy aznap délután telefonon egyeztetett Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterrel, akitől kormányzati segítséget kért a leégett tetőszerkezet újjáépítéséhez. Hozzátette:

Csütörtökön (szeptember 12-én - a szerk.) személyesen folytatjuk a megbeszélést.

A telefonos egyeztetés után a Nemzetgazdasági Minisztérium is adott ki közleményt, amelyben Európában egyedülállónak, nemzetközi relevanciával rendelkezőnek nevezték a Miskolctapolca Barlangfürdőt, amely "hatalmas kincs a városnak és a térségnek, egyúttal Magyarországnak is kiemelkedő turisztikai attrakciója." Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azt is közölte: