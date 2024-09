A Miskolci Piknik igazi zenei és gasztronómiai parádét hozott a városba, ahol két színpadon váltották egymást a jobbnál jobb produkciók, míg a harmadik helyszínen a legismertebb séfek és vendéglátók látványfőzései szórakoztatták a közönséget.

A Miskolci Piknik a gasztronómiáról is szólt

Fotó: BOON

A kísérőrendezvények között szerepelt az Alzheimer-világnaphoz kapcsolódó séta, illetve a városban népszerű, minden hónap első vasárnapján tartott régiségvásár, amely most Antik Hétvége néven várta a kincsvadászokat.

A környékbeliek többsége Miskolci Piknik rajongó

A rendezvény hivatalos oldalán található hozzászólásokból kitűnik, hogy a Miskolci Piknik sikere nem véletlen: a belvárost szinte teljesen megtöltötték az érdeklődők, és csak kevesen foglamaztak meg kritikát a rendezvénnyel kapcsolatban. A legtöbben nagyon várták Magyarország legismertebb fellépőit.

Egy látogató szerint ugyan jó lett volna, ha egy-egy napra vagy színpadra különböző zenei stílusokat válogatnak:

Nem biztos, hogy például Geszti Péter és a Rapülők rajongói ugyanúgy élveznék a house zenei világot vagy Regán Lili koncertjét. Ennek ellenére dicséretes a szervezés és az, hogy népszerű neveket sikerült meghívni.

Többen kiemelték a gyerekeknek szóló napközbeni programokat is, amelyek kellemes kikapcsolódást nyújtottak a családoknak. Az egyik hozzászóló szerint:

Jó minden koncert, az időjárás és a társaság is, akikkel együtt bulizhatok.

A piknikezők elégedettek

A fellépőkről szóló bejegyzések alatt többen érdeklődtek a belépődíjakról, és örömmel vették tudomásul, hogy a Miskolci Piknik teljesen ingyenes volt. A pénteki, szombati és vasárnapi napok képes összefoglalói alatt szinte kizárólag pozitív vélemények érkeztek a koncertekről, amelyek hatalmas tömegeket vonzottak. A fellépők közül többen is a közösségi oldalaikon köszönték meg a miskolci közönségnek a fantasztikus hangulatot.

Olvasóinkat is megkérdeztük, mi tetszett nekik legjobban a pikniken. A legtöbben a koncerteket emelték ki, bár akadt olyan is, aki sajnálatát fejezte ki, hogy a munkája miatt nem tudott kilátogatni. Volt, aki kifogásolta az árakat, de több hozzászólás szerint az ilyen és hasonló eseményeken ez az árszínvonal a jellemző.