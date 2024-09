A Szent István téri Nagyszínpadon ma újra itt lesz a legutóbb zajos sikert arató, csupaszív rosszfiú, Manuel, illetve egy igazi világsztár DJ-t, Alle Farbent is üdvözölhetjük péntek este Miskolcon. Mellettük Bréda Bia, a Helldance és a Csordás Tibi szórakoztatja majd Miskolc főterének közönségét. A Villanyrendőrnél pénteken a Loving Arms, Tomy Montana és Regán Lili játssza majd a jobbnál jobb zenéket.

Manuel is érkezik a piknikre

Szombat este az Szent István téren találkozhatunk a tavaly látogatócsúcsot döntő Majkával, előtte pedig Desh érkezik a kukásautóból egyenesen a Piknik Nagyszínpadára. A szombat a Villanyrendőrnél a Groovehouse, a Bonbon, Crotter x Varning zenéjétől lesz hangos. Vasárnap Szent István téren Geszti Péter: RAPül az idő programjával érkezik teljes karrierjét felölelő programmal, amiben lesznek Rapülők, Jazz+Az és Gringosztár dalok is bőséggel, előtte pedig igazi alakul, hiszen jön Hauber Zsolt X Bonanza Banzaii és megidézi a 90-es évek Magyarországának legnagyobb dark-wave slágereit. A Villanyrendőr vasárnap Bebéé, a Club 54-é és az Erős vs. Spigiby produkcióé. De nem csak fantasztikus zenék, hanem lenyűgöző ízek is lesznek az idei Pikniken, hiszen két sztárséf is Miskolc vendége lesz szeptember 20. és 22. között Miskolc belvárosában.

A tavalyi látványfőzés Rácz Jenő séf és Jókuti András részvételével

Fotó: Vajda János

A fesztivál egyik nagy dobása, hogy a tavalyi nagy siker után visszatér a Konyhafőnök című tévéműsorból is ismert Rácz Jenő. A legutóbbi Miskolci Pikniken is ezrek előtt főző Michelin-csillagos sztárséf szombaton 17:00-tól az Erzsébet téren varázsol majd fenséges ízeket miskolci és környékbeli alapanyagokkal kiegészítve. Vasárnap délután pedig a topgasztronómia borsodi fenegyereke, az ország legjobb éttermeiben is sikert-sikerre halmozó ózdi és miskolci Mede Ádám séf kápráztatja el az Erzsébet téren az érdeklődőket tudásával 15:00-tól. Az Erzsébet tér a két sztárséf bemutatói között sem lesz üres, sőt! A fesztivál, ahogyan tavaly is, azt tűzte ki célul, minthogy ünnepelje a mára országos hírű miskolci gasztronómiát. Péntek délután 18:00-tól a Borsod Burger tart látványfőzést, szombaton 13:00-tól a Vigadó KicsiSéf bemutatója kezdődik, 15:00-tól a Rossita mestereié a terep, vasárnap 13:00-tól pedig a bodrogkeresztúri Karám Bor és Gasztro mutatja meg tudását.