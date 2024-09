A Barlangfürdő leégését a szakember az energiaválság idején tapasztalható állapothoz hasonlította, amikor is be kellett zárni a létesítményt, hozzátette azonban, hogy a mostani helyzet sokkal súlyosabb, itt nem lehet kinyitni az épületet egy döntéssel, rengeteg pénz kell majd a helyreállításhoz, ami több évig is eltarthat.

Ilyen állapotban van a medencetér a Barlangfürdőben

Fotó: Vajda János

„Jelenleg egy pánikállapot van és szinte sokkos a helyzet, ezért korai még bármiféle jövőbeli tervet és gondolatokat megfogalmazni. A Barlangfürdő a város turizmusának az életében az első számú, hiszen ez az egyik legvonzóbb, legnagyobb attrakciónk. Azt gondolom, hogy ha nincs Barlangfürdő akkor az olyan mintha a hévízi tavat elvennék Hévíztől vagy a Balatonnál lecsapolnák a vizet. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy súlyos helyzetet teremt a város turizmusában.”

A foglalásokban komoly visszaesés várható

Szendrei Mihály példaként említi, hogy csak az energiaválság idején, amikor két hétre bezárt a Barlangfürdő, volt több olyan szálláshely, ahol kilencven százalékról tíz százalékra esett vissza a kihasználtság, azonnal. Ez a mostani egy teljesen új helyzet, ezért most még megítélni sem lehet, hogy mi lesz ennek a következménye. A miskolci szállásadókban és vendéglátósokban már most nagy az aggodalom, hogy a meglévő csoportok, akik le vannak kötve, azok meg fognak-e érkezni a városba, ha nincs Barlangfürdő.

Szendrei Mihály

Fotó: Ádám János

„Olyan súlyos a helyzet, mintha megsemmisülne Miskolc turizmusa és azért itt bele kell gondolni abba is, hogy hány száz ember él ebből, hány vállalkozást, beszállítót érint és milyen hatással van akár a város adóbevételeire is.”

- fogalmaz a turisztikai szakember

Összefogásra lesz szükség

Úgy gondolja egyelőre mindenki sokkos állapotban van és egyértelműen kritikus a helyzet, ennek ellenére bizakodik abban, hogy egy városvezetéssel, szakmával és civilekkel közös lobbitevékenységgel, azonnali forrásszerzéssel, a helyzet viszonylag rövid időn belül orvosolható.