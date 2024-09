Lillafüred igazi kincs

Fotó: Litványi József

Érdemes felkapaszkodni a Zsófia-kilátóhoz, illetve kipróbálni a lillafüredi libegőt is - aki pedig meg szeretne ismerkedni a Palotaszállóval, érdemes a szálloda által kínált lehetőségek valamelyikét is igénybe venni (pl. vezetett túra, okostelefonos házfelfedezés). A térség vaskultúrája a Kohászati Múzeumban, valamint a kisvasúttal megközelíthető Őskohónál ismerhető meg, a Pele-lakban pedig azt is megtudhatjuk, hogyan töltötte az idejét Herman Ottó, amikor épp Lillafüredre vonult el dolgozni, pihenni.

Az erdő finom

Miskolc az elmúlt időszakban többszörösen bizonyította, hogy az erdő finom. A Bükk ölelésében lévő településen most már többféle program is várja azokat, akik szeretnék megismerni ezt a páratlan gasztronómiai kínálatot - a Szeleta-park Látogatóközpont és a Palotaszálló által kínált kisvonatos ehető erdő túrák mellett a Bükki kör tagjai által kínált ehető erdő vacsorák is egyedi, különleges programot kínálnak a Miskolcra látogatóknak.

Erdei kisvasút

Fotó: Horváth Csongor

Az Avas mellett egyéb lenyűgöző pinceprogramokat is kínál a város - Miskolctapolcáról akár gyalogtúra keretében is érdemes ellátogatni például a Görömbölyi Pincesorra, ahol nemcsak jó borok, hanem egy egyedülálló, sokszor a középkort idéző egyedi látványt nyújtó földalatti világ is várja a látogatókat.

Miskolc azok számára is ideális, akik szeretnék felfedezni a környéket - a Bükki Csillagda, az Edelényi Kastélysziget, a világörökségi Tokaj-Hegyalja és a szintén világörökségi Aggteleki cseppkőbarlang is csak egy karnyújtásnyira van a várostól, ami tovább színesíti a programok körét.

Összefogás kell!

A Bükki Kör tagjai bíznak abban, hogy széleskörű összefogással, minőségi szolgáltatásokkal a Miskolcra érkező vendégek a Barlangfürdő újjáépítésének időszakában sem éreznek majd hiányt, ha Miskolcra látogatnak - egyben mindenben támogatják Miskolc önkormányzatát abban, hogy minél hamarabb új, még magasabb színvonalú szolgáltatásokkal nyithasson újra a Barlangfürdő.