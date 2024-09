A kilátó - Kerényi László 95 perces dokumentumfilmje az avasi kilátóról szól.

Kerényi László filmrendező

Fotó: Ádám János

Több mint 60 éve tervezte Hofer Miklós és Vörös György az Avastető harmadik kilátóját. A 60 év azonban nem múlt el nyomtalanul, a torony műszaki állapota szükségessé tette a teljes körű felújítást. Ennek terveit Viszlai József, Miskolc korábbi főépítésze és Janik Ottó statikus tervező készítette. A munkák elkészültek, és most a torony megerősödve, megszépülve néz le a városra. A film bemutatja, hogyan született ez az ikonikus terv, amit mindenki első látásra a szívébe zárt, és mi történt a toronyban és a torony körül az elmúlt 60 évben. Emellett a két korábbi kilátó történetét is megismerhetjük a filmből. Az avasi kilátók története egy kicsit Miskolc újkori története is.