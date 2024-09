Többen posztoltak a Facebookon egy szomorú képet: az avasi, Szilvás utcai iskola udvarán halomban állnak a könyvek. Talán sokakban ekkor tudatosult, hogy az intézmény nem működik tovább iskolaként. A Munkácsy suli a Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézménye volt, egy ideje már összevonták a két iskolát, most pedig meg is szüntették, az év végével kipakolták a benne található tárgyakat, gyűjteményeket. Valószínű, augusztus végén a hulladékszállító autót várva készülhettek a fotók. A képhez kötődően nagyon sokan posztolták a véleményüket.

Drága iskolánk imádtunk ide járni", „A legcsodásabb éveiben itt éltem, imádtam minden percét, nagyon szép emlékek". „Borzasztó, hogy így elpocsékoltak egy életet!" „Szomorú, hogy ezt látom, 6 évet jártam ide, imádtam ide járni, testvérem is ide járt

– csak néhány bejegyzés a sok közül.



A 20-as, azaz a Munkácsy iskola udvara augusztus végének egyik délutánján

Forrás: Facebook

Negyvenöt éve adták át

Az intézményt egyébként épp 45 éve, 1979-ben adták át. Akkor nagyjából annyian éltek az Avason – mindig ezt az összehasonlítást alkalmazták – mint amennyien Egerben élnek. Több mint 10 ezer lakás épült meg addigra a lakótelep első két ütemében, hiszen rengetegen dolgoztak Miskolcon, főképpen a kohászatban.

Az iskola egykori tanárnőjének, Halász Ágnesnek egyik Facebook-posztjából pedig megelevenedik a hajdani iskola. Soraiból kiderül, az avason öt általános iskola is épült. Az 500-600 gyermek befogadására tervezett épületekben ennek többszöröse is tanult. A 20-as iskolában a csúcs a kétezer tanuló volt, így aztán folyt az oktatás mindenütt, különálló felvonulási épületben, az iskola környéki lakásokban, szertárakban, a folyosóból lerekesztett sufniban, ahol csak lehetett. Reggel héttől este hatig folyamatosan.

Évfolyamonként tíz osztály volt

146 tanár dolgozott az iskolában, minden évfolyamon tíz osztály volt. Az elkészült órarend betakarta a tanári szoba hosszabbik falát, színes kockák és számok jelölték a tantárgyakat és a tanárokat. Farsangi bálból minden februárban négyet tartottunk, mert csak így fértünk el

– íme néhány sor a hosszú írásból. azt is megtudhatjuk belőle, hogy jelentős könyvtáruk volt, több ezer kötettel, volt videó kamerájuk, kerámia műhelyük. A balett termet házilag padlózták, hogy olcsóbb legyen. A zenetanszakosok hangszereit is pályázati pénzekből szerezték be. Részt vettek kutatóprogramokban, aminek eredményeiről nemzetközi konferenciákon számoltak be.

"Könyveket írtunk tapasztalatainkról, most ezt már csak néhányan tudjuk, akik még emlékszünk. Szomorúan nézzük a kukákba kidobott munkánkat"

– olvasható a bejegyzésben.