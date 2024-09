„Adj vért a légimentőkkel, hogy mások is túlélhessék” – szól a szlogen már negyedik alkalommal. A Magyarországi Légimentésért Alapítvány, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft., a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó szolgálat különleges eseményének célja, hogy aktivizálja a véradókat és új véradókat is toborozzon. A véradás helyszíne a Polgármesteri Hivatal aulája, ahol 11 és 18 óra között várják a segíteni akarókat. A mentőhelikopter a Szent István térre kitelepülve biztosítja az ügyeletet, onnan kerül riasztásra.

Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezetének igazgatója még májusban nyilatkozott a boon.hu-nak. Arra a kérdésre, hogy mi a feltétele annak, hogy valaki vért adhasson, elmondta, hogy aki elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét és egészségesnek érzi magát és testsúlya meghaladja az 50 kilogrammot, bátran jelentkezzen véradónak, hiszen minden véradás előtt van orvosi vizsgálat, és amennyiben bármilyen kizáró ok áll fenn, az a véradás előtt kiderül. Egy véradás mindössze néhány percet vesz igénybe, de akár három embernek az életét is megmentheti.