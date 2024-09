Megkezdődött a legrosszabb minőségűnek ítélt hat kilométeres bodrogközi útszakasz felújítása Karos és Karcsa között. A fejlesztés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatóságának beruházásában, a Magyar Falu Program támogatásával valósul meg.

Korlátozásokkal megy a munka az útfelújításban

Fotó: BSZA

A térség országgyűlési képviselője, dr. Hörcsik Richárd, szerint végre beérett az a munka, amiért hónapok óta küzdöttek a térség szereplőivel, valamint a közútkezelővel együtt. Emlékeztetett rá, hogy még az önkormányzati választási kampányban a Bodrogközben járt Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki megtapasztalta, hogy milyen rosszak az útviszonyok a kistérségben. Akkor a tárcavezető ígéretet tett rá, hogy felszabadít olyan forrásokat, amikből meg lehet oldani a legsürgetőbb útfelújításokat – közölte a honatya. Hozzátette: néhány hete egyeztető fórumot hívott össze Cigándra, amelyen a közútkezelő, az illetékes rendőrkapitányságok vezetői, valamint az érintett települések polgármesterei voltak jelen. Ezen két fontos témát beszéltek át. Az egyik az utak végletes leromlásának legfőbb okozóiként megjelölt, napi sok száz járműre becsült kamionforgalom drasztikus lecsökkentése.

Eddig is tilos volt

Dr. Hörcsik Richárd felidézte, hogy az átmenő – főleg a külföldi szállítmányozók részére – a kamionforgalom eddig is tilos volt, ám ezt szinte mindenki igyekezett kijátszani. A megbeszélésen elfogadottak szerint a tiltott zónát kiterjesztik, megemelik a szankciós díjat, valamint hatékony és sűrű ellenőrzést vezetnek be a tilosban járó járművek visszafordításával. Ezzel akár kilencven százalékkal is csökkenhet az eddig sok gondot okozó nehézgépjármű forgalom a térségben – húzta alá a képviselő. Karos és Karcsa között hat kilométernyi út újul meg, de ezzel nem érnek véget a bodrogközi útfelújítások – mondta. Még az idén, de legkésőbb jövő év elején a Cigánd és Sárospatak közötti útszakasz – ahol az elmúlt években több szakasz is megújult már – újabb három szakaszt aszfaltoznak újra, emelte ki a honatya. Mint mondta, két szakasz már a megvalósítás célegyenesében van, a harmadik még előkészítés alatt áll, de már arra is megvan a forrás.