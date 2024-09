A nagyvárosok és települések kiemelkedő problémája nemcsak a múltban, hanem a jelenben is a rágcsáló kártevők, patkányok, egerek jelenléte, károkozásuk és az általuk terjesztett betegségek.

A kedvező környezeti feltételek, a folyamatos táplálékforrások és a környezetükben lévő fészkelőhelyek meglétével kiegészítve, szinte megállíthatatlan kártevő szaporodást eredményeznek. Az utóbbi években tapasztalt enyhe időjárás, így a fagyok hiánya nem segítette elő a kártevő állomány természetes csökkenését.

Két ütemben irtanak

2024-ben a korábbi évekhez hasonlóan szeptember másodikával megkezdődött a rágcsálóirtás (kártevők, patkányok és egerek) őszi főirtása a város közterületein. A szaporodást figyelembe véve két évszak kiemelkedő jelentőségű, a tavaszi és az őszi.

A főirtás két ütemben történik.

A folyamat a közterületek felmérésével kezdődik, melynek során a feltérképezett patkányfészkek kezelése, kártevőmentesítése valósul meg.

Az első ütemben a belvárosban és a kiemelt idegenforgalmi területeken (Miskolctapolca, Lillafüred, Diósgyőri vár környéke) kezdődött meg a munkavégzés, amely - a korábbi felméréseket alapul véve - a patkányfertőzött gócpontok helyszínein folytatódik.

Vissza is ellenőrzik, eredményes volt-e

Ezt követően a rágcsálóirtást a bérházas városrészek közterületein (Avas, Szentpéteri kapu, Győri kapu, Vasgyár, Kilián…) valamint patakok mederpartjain, azok környezetében folytatják. Családi házas városrészek közterületein végzett irtószer kihelyezésével fejeződik be az első üteme. A második ütemében visszaellenőrzik a kihelyezési helyszíneket, pontokat. Ennek során a kártevők által történő fogyasztást figyelembe véve indokoltsága esetén, ismételten irtószert tesznek ki, valamint a kezelésbe bevont munkaterületet is kibővítik.

Az őszi főirtás időtartama alatt, amely november 15-ig tart, a Városgazdához beérkezett bejelentések orvoslása és a szükséges rágcsálóirtások elvégzése folyamatosan történik. A közterületeken jelentkező problémákat bejelenthetik a +36 (46) 412-611 telefonszámon, a [email protected] e-mail-címen, vagy a Városgazda honlapján (https://varosgazda.hu/lakossagi-bejelentesek).

A tulajdonos vagy bérlő kötelessége

A Miskolc Holding tagvállalataként működő Városgazdához érkezett bejelentések kivizsgálása során több alkalommal kiderült, hogy a rágcsálók elleni védekezés, irtás csak úgy lehet eredményes, ha a magántulajdonban vagy bérleményben lévő területeken is elvégzik a rágcsálóirtást. Ezeken a területeken a patkányfertőzöttség megfékezése a tulajdonos vagy a bérlő kötelessége. A jogszabályok értelmében a hatóságok kötelezhetik a magánterület tulajdonosát vagy kezelőjét a szakszerű rágcsálóirtás elvégzésére. A szakvállalat munkatársainak megállapítása az, hogy jelentősen nő az irtás hatékonysága, amennyiben a nem közterületnek minősített területeken is megtörténik a kártevők irtása. A Városgazda ezúton is köszöni a lakosság együttműködését.