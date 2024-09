Ellepték a közösségi médiát azok a vírusvideók, amelyekben kutyák nyomkodják egy hangtábla gombjait, miközben büszke gazdáik ingerültséget színlelnek négylábú barátjuk ékesszólónak tűnő követelései miatt. A kutyák látszólag értik az embereket, és ki ne akarná megadni szeretett kedvencének a lehetőséget, hogy érthető módon válaszoljon?

A „mutatványt” látva több szakember felhúzta a szemöldökét – olvasható az origo.hu-n. A gazdák állítják, hogy a kutyák képesek a hangtáblák segítségével olyan mondatokat alkotni, amelyekben ételt vagy segítséget kérnek, figyelmeztetnek valamire, és még a tükörképüket is megkérdőjelezik.

A PLOS ONE tudományos szaklapban publikált új tanulmány most megállapította, hogy ez a vírusszerűen terjedő videós jelenség több mint egyszerű trükk.

– Tanulmányunk a közvélemény szkepticizmusára ad választ azzal kapcsolatban, hogy a kutyák valóban értik-e, mit jelentenek a gombok – mondta Federico Rossano, a Kaliforniai Egyetem San Diegó-i Összehasonlító Kogníció Laboratóriumának kognitív tudósa, a tanulmány vezető szerzője a ScienceAlert online tudományos portálnak.

Szerinte „a kutyák számára fontosak a szavak, és magukra a szavakra, nem csak a hozzájuk kapcsolódó jelzésekre reagálnak”.

Egy kutya például úgy reagálna a „kint” szóra, hogy az ajtóhoz rohan, ha a gazdája kimondja, de vajon ugyanezt tenné-e, ha a tulajdonosa megnyomna egy gombot a hangtáblán, ami ezt a szót mondja? És mi a helyzet akkor, ha a szó egy idegen szájából hangzik el? Vagy ha az idegen nyomja meg a hangtábla gombját?

Ezeknek a változóknak a tesztelésére a csapat két kísérletet végzett, amelyekben azt vizsgálták, hogy a kutyák milyen összefüggésekben értenek meg bizonyos szavakat.

A szakemberek a kedvtelésből tartott kutyák két külön csoportját hozták létre: az egyik kísérletben a kutatók harminc kutya otthonát keresték fel, a másiknál ​​pedig 29 kutyatulajdonos végezte el a kísérletet a tudósok utasításait követve.

A kutyák mindenhogy megértették a jelzéseket

A kísérletbe bevont kutyákat a gazdáik már betanították egy hangtábla, más néven „augmentatív fajok közötti kommunikációs eszköz” (AIC) használatára, hogy reagáljanak a „kint/kint”, „játék/játék” és „étel/evés/vacsora/éhes” szavakra.

Függetlenül attól, hogy ki volt az, aki a szavakat mondta – egy ismeretlen kutató vagy a kutya gazdája –, és hogy milyen módon (szóban vagy gombnyomással), a vizsgálatban részt vevő kutyák a kontextusnak megfelelő viselkedéssel reagáltak a játékkal kapcsolatos és a kinti szavakra.

Ez arra utal, hogy a kutyák megfelelően reagálnak a gombnyomásra még más kontextuális jelzések vagy a gazdától származó jelzések hiányában is – hangsúlyozták a tanulmány szerzői, kiemelve, hogy a kutyák mindkét kísérletben körülbelül hétszer több játékra irányuló viselkedést mutattak a játékkal kapcsolatos szavakra, és ugyanannyi kívülre irányuló viselkedést a kívülre vonatkozó szavakra, „ami arra utal, hogy felismerték és megfelelően reagáltak erre a két szóra”.