Még tartanak a tűzvizsgálati és kárfelmérési munkák a Miskolctapolca Barlangfürdőben, azt azonban már kizárták, hogy szándékosság okozta a péntek esti tüzet, amelyben súlyosan megrongálódott a nemzetközi hírű fürdőkomplexum – írta közleményében Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Sajtó, Kommunikációs és Városmarketing Osztálya.

A legnagyobb mértékben az eddigi vizsgálatok szerint a tetőszerkezet sérült, amelyet azonban egyelőre még nem lehet lefedni, vagy letakarni, mivel a keddi napon érkezik meg a kárszakértő, hogy felmérje a pontos károkat, és addig erre nincs lehetőség. Természetesen amint a felmérés megtörténik, a további károsodás megelőzése érdekében megtörténik az épület ideiglenes fedése is.

Mindezzel párhuzamosan megkezdődik egy olyan műszaki szakértői csoport felállítása, ami pontosan megtervezi, milyen munkálatokra és mennyi időre lesz szükség a fürdő újjáépítéséhez. A legfontosabb cél az, hogy a Barlangfürdő minél hamarabb újra fogadni tudja majd a vendégeket, ez azonban csak úgy és csak akkor történhet meg, miután a fürdőzők teljes biztonsága garantálható.

A tűz kapcsán már eddig is számtalan jelzés érkezett mind a fürdő üzemeltetőjéhez, mind pedig az önkormányzathoz, magánemberek jelezték, hogy akár kétkezi munkával is készek segédkezni az újjáépítésben, de felajánlották segítségüket más fürdővárosok és fürdők vezetői is, valamint a Magyar Fürdőszövetség teljes vezetése.

Veres Pál, Miskolc polgármestere és Tóth-Szántai József, Miskolc megválasztott polgármestere egyeztetését követően az önkormányzat a pénzbeli hozzájárulások fogadására létrehozott egy bankszámlát, amelynek számlaszáma kedden délelőtt nyilvánossá válik majd.

A Miskolci Fürdők Kft. vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy a munkavállalók ne veszítsék el munkájukat. Ennek érdekében már megkezdték az egyeztetést és a feladatok átszervezését.

Miskolc Megyei Jogú Város és a Miskolci Fürdők Kft. vezetése köszöni a felajánlásokat, és azt az egyre határozottabban körvonalazódó összefogást, amely a szombati tűz kapcsán a Barlangfürdő megmentéséért kialakulni látszik.