Nem értik

Arról is írnak, hogy értetlenül állnak azelőtt is, hogy a mai tüntetésen megfogalmazott követeléseket a demonstráció szervezői miért Miskolc önkormányzatának címezték, hiszen azok egyike sem tartozik a helyhatóság hatáskörébe. „Lehoczki László személye, munkássága és életútja továbbra is példaértékű minden miskolci polgár, minden magyar és minden ember számára, ezért is bízunk abban, hogy a józan ész legyőzi a politikai akaratot, és a díszpolgári cím marad ott, ahol az a legjobb helyen van: Lehoczki Lászlónál” – zárták.