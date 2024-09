A Miskolctapolca Barlangfürdő és Aquaterápia közösségi oldalán a napokban ezt találtuk:

Folyamatosan azon dolgozunk, hogy átszervezzük az Aquaterápia gyógykezeléseit, de ez sajnos több időt vesz igénybe. Jogszabályoknak megfelelő feltételekkel és engedélyekkel kell rendelkezni az új helyszínnek. Addig is szíves türelmet kérünk, amíg tart a folyamat.

Leégett a Barlangfürdő: hová költöznek a szolgáltatások?

A boon.hu utanajárt, milyen változások történtek a Barlangfürdőben pusztító tűz miatt.

A fürdőszolgáltatást az Ellipsum Élményfürdőben tudják igénybe venni a vendégek. Az érvényes fürdőszolgáltatást tartalmazó ajándékutalványok is felhasználhatóak az Ellipsum Élményfürdőben. Amennyiben mégis a Barlangfürdőben szeretné valaki felhasználni az ajándékutalványt, automatikusan meghosszabbítják azokat addig, amíg újra használható lesz a komplexum.

A masszázsszolgáltatást tartalmazó ajándékutalványok, amelyek fürdőbelépőt is tartalmaznak, szintén az Ellipsum Élményfürdőben válthatók be. A fürdőbelépő nélküli masszázsszolgáltatást tartalmazó ajándékutalványok pedig a Selyemréti Strandfürdőben használhatók fel. Az Aquaterápia szolgáltatásaira is ugyanúgy érvényes az automatikus hosszabbítás.

A szállásadó partnereknél vásárolt fürdőbelépő (karszalag) az Ellipsum Élményfürdőben használható fel.