Azt is kiemelte, hogy a most átadott kerékpárutat mindenki szívesen használja majd, mert nem csak közlekedésre alkalmas, hanem arra is, hogy emberek találkozzanak egymással. Fontos a mozgás szempontjából, hiszen el tudnak rajta jutni Miskolcig, majd a későbbiek folyamán Egerig kerékpárral és nem szabad elfelejteni, hogy Bogácsnál becsatlakozik egy másik kerékpárút, ahol balra lekanyarodva el tudnak jutni Mezőkövesdre is.