Látványos kísérletektől a próbatárgyalásig terjednek a programok

Mivel a Miskolci Egyetemnek nyolc kara van, ezt a sokszínűséget tükrözi majd a 130 program is, melyek között lesznek látványos kémiai kísérletek, anyagtudománnyal, újrahasznosítással kapcsolatos programok, próbatárgyalás, egészségügyi vizsgálatok, vagy akár a földradar alkalmazását is megismerhetik az érdeklődők. Szűcs Péter megemlítette, hogy a Miskolci Egyetem kutatói mellett a rendőrség is jelen lesz bűnügyi esetkocsival, a Magyar Honvédség speciális eszközökkel érkezik, és az egyetem több kulcsfontosságú ipari partnere, valamint civil szervezetek, köztük a népszerű Mályi Madármentő Egyesület is bemutatkozik.