Óvodaépületek felújítására fordít nettó 54 millió forintot az önkormányzat. A szeptember 12-i Közbeszerzési Értesítő szerint a József Attila út 3. szám alatti intézményt 2021-ben bővítették új tornaszobával és néhány kiegészítő helyiséggel.

Az eredeti épületrész épületszerkezeti szempontból korszerűsítésre szorul, mivel nem felelnek meg a jelenleg érvényben lévő előírásoknak és a korszerű, gazdaságos üzemeltetés követelményeinek. Ennek okán megvalósul a világítási rendszer teljes rekonstrukciója, a parketta felújítása, cseréje, a burkolatok, a beépített szekrény, a belső ajtók, a gázkazánok cseréje, a fejlesztő szobában a sófal kialakítása, a fedett kerékpártároló létrehozása, a konyha korszerűsítése és még a térburkolás is.

A Szentistván út 74. szám alatti intézményt is nemrég korszerűsítették, de a konyhai helyiségekre és a mosókonyhára már nem maradt pénz. Így ezeket most elvégzik, továbbá kerítést, fedett kerékpártárolót építenek, modernizálják a mosdókat és kerítést is csináltatnak.