Szeptember első napján még az ózdi strand volt nyitva, a következő naptól már az ózdi fedettuszoda is várta a vendégeket. A nyári karbantartási munkálatok végeztével megnyitotta kapuit a komplexum, így hétfő reggeltől már a fedett medencékben úszhatták a hosszokat a sportolni, mozogni vágyók - írja az ozd.hu.

Nyitva van már az ózdi fedettuszoda

Forrás: ozd.hu

Két év kihagyás után a wellness részleg is újra igénybe vehető.

Nyárvégi zárás

A közösségi oldalon többen is felháborodásukat fejezték ki a strand nyárégi bezárása miatt, ezért megkeresték az Ózdi Sport- és Élményközpont ügyvezetőjét, hogy mi is ennek az oka.

„A strand üzemeltetési szabályzata augusztus 31-ig szól, így minden évben eddig tartunk nyitva. Különösebb esetben tovább is nyitva tudjuk tartani. Tavaly is megpróbáltuk ezt, hogy pár napig nyitva voltunk szeptemberben, de igazán nagy igény nem volt rá, tehát sok vendég nem volt. Így most már az uszoda áll a vendégek rendelkezésére” - nyilatkozta Nagy-Mengyi Péter, az Ózdi Sport- és Élményközpont ügyvezetője.

A wellness részleg is újra látogatható

Forrás: ozd.hu

Az árak tavalyhoz képest minimális mértékben emelkedtek, de így is elmondható, hogy a régióban kedvező áron vehetőek igénybe az uszoda szolgáltatásai. A nyitás napján már többen is úsztak a medencében.

Minden nap délután

„Én mindig is jártam úszni, a strandon is részt vettem rendszeresen az esti úszáson. Nagyon szeretek jönni, az egészségem megóvása érdekében. Nagyon kedvesek az itt dolgozók, és mindenkinek csak ajánlani tudom” - fogalmazott Szurdokiné Kiss Katalin.

Az uszoda hétköznaponként reggel nyolc és este nyolc között, hétvégén pedig reggel nyolctól délután hat óráig tart nyitva. A wellness részleg minden nap délutánonként áll a vendégek rendelkezésére. Az úszásoktatás miatt bizonyos időpontokban nem látogatható az uszoda, erről tájékoztatás a 06-48/470-376-os telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.