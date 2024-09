A háromnapos összművészeti fesztivál programkínálata rendkívül gazdag volt: klasszikus, könnyű- és világzenei koncertek, irodalmi előadások, gyermekprogramok, színházi produkciók, kiállítások és borkóstolók is szerepeltek a kínálatban, így minden korosztály és érdeklődési kör megtalálhatta a neki megfelelő kikapcsolódási lehetőséget.

A látogatók szívesen barangoltak a különleges dűlőtúrákon, városismereti sétákon, és sokan vettek részt a Colas Északkő bányalátogatásain is, amelyek betekintést engedtek a környék ipari múltjába.

Koncertek és kézművesek

Olyan népszerű zenekarok robbantották fel a színpadot, mint az Aurevoir, a Carson Coma, az Anna and The Barbies, a Punnany Massif, a Magna Cum Laude, az Analog Balaton és Co Lee. A színpadok előtt a kedvezőtlen időjárás ellenére is hatalmas tömeg gyűlt össze.

Forrás: Kerekdomb Fesztivál

A Borútlevéllel a látogatók húsz különböző pincészet borkínálatát kóstolhatták meg, ezzel is közelebb kerülve a borvidék gazdag hagyományaihoz és minőségi boraihoz.

A zenei programokon túl a kézműves foglalkozások is sokakat vonzottak. A Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesület tagjaival például mézeskalácsokat készíthettek az érdeklődők, de más hagyományos kézműves technikákat is bemutattak.

Forrás: Kerekdomb Fesztivál

A szervezők reményei szerint jövőre is hasonlóan gazdag és sokszínű programokkal várják majd a látogatókat a jubileumi, 10. Kerekdomb Fesztiválon.