- Automatikus helyfoglalás: a rendszer automatikusan választ a szabad ülőhelyek közül;

- Grafikus helyfoglalás: pontos üléshely kiválasztása a buszüléseket megjelenítő ábrán.

Ingyenes utazáshoz/meglévő bérletemhez hol tudok helyjegyet venni az alkalmazásban?

A helyjegy a meglévő menetjegy, ország- vagy vármegyebérlet, napijegy, illetve a jogszabály alapján ingyenes utazási lehetőséget biztosító valamennyi igazolvány és igazolás mellé is megváltható. Ha csak helyjegyet szeretne vásárolni, a MÁV appban a Keresési feltételek menüpontban, a jegy.mav.hu oldalon pedig a Részletes keresés-re kattintva ki kell választani a Csak helyjegyet szeretnék opciót is. Hol tudok ülőhelyet választani az alkalmazásban? A grafikus helyfoglalási funkció – a vasúti helyjegyhez hasonlóan – a MÁV appban még nem, csak a jegy.mav.hu felületén érhető el. A jegy.mav.hu felületén vásároltam helyjegyet, de hiába nyomtattam ki, a buszon nem fogadták el. E-mailben is megkaptam, de hiába mutattam be a telefonomon, ugyanígy jártam. Az online megváltott jegyek és helyjegyek (a jegy.mav.hu oldalon vásároltak is) technikai okokból csak a MÁV appban érvényesíthetők az autóbuszokon, ezért feltétlenül szükséges az applikáció letöltése.

Megvásároltam a jegyet, de helyjegyet nem vettem – hiszen nem kötelező –, és nem fértem fel a járatra! Vissza szeretném váltani a jegyemet, hogyan kell?

A férőhely hiánya miatt fel nem használt jegy visszaváltásához az érintett autóbuszjárat vagy állomás személyzetével igazoltatni kell a lemaradást a menetjegy hátoldalán vagy külön igazoláson. A kellemetlenségek elkerülése érdekében javasolják a helyjegy megváltását, hiszen ezzel biztosítható az ülőhely az érintett – álló utasokat jellemzően nem szállító – távolsági járatokon.