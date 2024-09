"Elkészült Miskolc új szállodája, a Hotel Júnó, amely a Hungarhotels szálloda- és étteremhálózat legkorszerűbb tagja" - írta 50 évvel ezelőtt, 1974 szeptember 3-án az Észak-Magyarország, érdekes, akkor még hosszú ú szerepel a nevében. Ki gondolta volna, hogy fél évszázad múlva üresen áll majd a hotel, és félő, az enyészetté válik?

A hajdanán szebb napokat látott Juno Hotel - a felvétel az idén, februárban készült

Fotó: ÉM

Nézzük, hogyan számolt be a lap az átadóról 1974 őszén. "A Júnó- szálló 12 emeletes épületében 108 fürdőszobás, loggiás szoba van. Ebből 90 kétágyas, 18 háromágyas korszerűen berendezett, kényelmes szoba. A vendégek kívánságára kilenc lakosztály is kialakítható. Valamennyi szobában telefon, rádió és külön igényre televízió tartozik a szolgáltatásokhoz" - írták, és felsorolták mely fontos párt- és városi vezetők vettek részt az átadó ünnepségen, még maga a belkereskedelmi miniszter, Molnár Károly is megtisztelte jelenlétével az ünnepséget.

Egy másik szállodát is terveztek? Melyik lehetett az?

A lap arról is beszámolt, hogy a Júnó-szálló 25 vállalat közös erőfeszítéseként épült fel, és már megkezdték a vállalatnál a Miskolc belvárosában épülő új szálloda beruházási előkészítését is, hogy ez mely szállodára lehet utalás, nem tudjuk. Mindenesetre a cikkből az kiderült, hogy a megnyitót követően az ünnepség résztvevői megtekintették az új szállodát.