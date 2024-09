Véletlenül találnak rá

Tapasztalataik szerint a legtöbben véletlenül találtak rá a rendezvényre, ami aztán olyan hatással volt rájuk, hogy immár állandó résztvevőkké váltak. Az elnök meglátása szerint a hely szépsége és a finom borok mellett nagy vonzerőt jelent a kisgyermekes családok számára az is, hogy sokféle kikapcsolódást jelentő játszótér van a pincesoron. Így a felnőttek mellett a fiatalabbak is jól szórakozhatnak – fűzte hozzá. Megemlítette azt is, hogy a településen rohamosan fejlődik a turizmus, már számos szálláshely is létesült. A Trautsons Egyesület meglátása szerint jó úton halad az eredeti céljainak megvalósításában, ráadásul az egyébként is fiatal csapat létszáma is bővült. A közelmúltban ugyanis újabb helyi huszonévesek váltak az egyesület tagjaivá, akik önálló kezdeményezésként a nyáron már szerveztek borteraszt és utcabált, amelyek jól illeszkednek a település programjaihoz. A Trautsons Egyesületnek ugyan az Őszváró Boros Kőporos a legnagyobb rendezvénye, de emellett télen forralt boros eseményt is szerveznek, valamint a környék természeti adottságait kihasználva évente több boros túrát is lebonyolítanak.