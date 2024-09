Hangsúlyozta, a most átadott létesítmény nem csupán egy új épület, hanem egy olyan komplett szolgáltatási központ, amely számos különlegességgel egészül ki. Rendelkezésre áll külön vizsgasor, amelyen bármilyen gépjárművet vizsgáztatni lehet, de lehetséges CNG és LNG hajtású gépjárművek javítása, valamint az épületben busz és kamionmosó is helyet kapott. Két lakás is található az épületen belül, ahol a szervizes kollégákat tudják elszállásolni, itt sofőrpihenőt is kialakítottak. Ezenkívül rövidesen a pótkocsik szervizelését és biztosítási ügyintézést is szeretnének felvenni a portfóliók közé.

„Szeretnénk, ha ügyfeleink nem csupán elégedettek lennének a szolgáltatásainkkal, hanem vissza is térnének hozzánk, mert úgy érzik, itt a legjobb kezekben vannak” - zárta ünnepi gondolatait.

Világcéget köszönthetünk Miskolcon

Majd Csöbör Katalin országgyűlési képviselő mondott köszöntőt, amelyben kitért a beruházás jelentőségére ebben a régióban.

„Évtizedekkel ezelőtt csak álmodoztunk hasonló beruházásokról, hiába volt megfelelő munkaerő, de a fejletlen infrastruktúra miatt bizony az IVECO-hoz hasonló nagyvállalatok, inkább a dunántúli nagyvárosokat választották. Tizennégy éve a kormány és jómagam igyekszünk azon dolgozni, hogy megfelelő körülményeket biztosítsunk a már meglévő és az ide települni szándékozó cégek számára, ezért soha nem látott mértékű infrastrukturális fejlesztésekbe kezdtünk azért, hogy minél több céget tudjunk ebbe a régióba csábítani. Célunk, hogy a Miskolcon és környéken élőknek legyen munkahelye. Ezeknek a fejlesztésnek köszönhetően köszönthetjük itt a legújabb világcéget az IVECO-t” - zárta gondolatait, majd gratulált Soós Tibornak a beruházáshoz.

A programon jelen volt és beszédet mondott Molnár Tamás, az ECO-tech visiON Kft. ügyvezető igazgatója, Emilio Parato az IVECO Kelet-Európai régiójának igazgatója, majd Csepregi László, Horváth Viktor és Nyúl Benjámin mutatták be az Iveco márka 2024-es modellpalettájának képviselőit.