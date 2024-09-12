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Programajánló

48 perce

Itt a teljes programlista a Miskolci Piknikről

Címkék#Erzsébet#BONANZA#GÓLYALÁBASOK13#látványfőzés16 00#Miskolc

Három napon át három színpadon váltják egymást a hírességek Miskolc belvárosában.

Boon.hu

Majka koncert a Miskolci Piknik rendezvényen 2023-ban.

Fotó: Vajda János

SZENT ISTVÁN TÉRI NAGYSZÍNPAD

PÉNTEK  SZEPTEMBER  20.

14:30-16:30

DJ ATTI

16:30-17:30

KACSENYÁK GÁBOR AKUSZTIK

17:30-18:30

D'ALLORS

19:00-19:50

CSORDÁS TIBI

19:50-20:50

BRÉDA BIA

20:50-22:00

MANUEL

22:00-23:00

HELLDANCE

23:00-00:30

ALLE FARBEN (D)

 

SZOMBAT  SZEPTEMBER  21.

10:00-11:00

SZÁNTÓ ROLAND AKUSZTIK

11:00-12:00

FARKASHÁZI RÉKA ÉS A TINTANYÚL

12:00-13:00

"FÖLD FÖLÖTT" GÓLYALÁBASOK

13:00-13:40

DJTK

14:00-17:30

DJ ATTI

17:30-18:30

PULLMAXX

18:30-20:30

DJ ATTI

20:30-21:45

DESH

22:45-0:15

MAJKA

0:15-1:00

DJ ATTI

VASÁRNAP SZEPTEMBER 22.

10:00-11:00

HORAGUS MESTER CIRKUSZA

11:00-12:00

ALMA EGYÜTTES

12:00-13:00

ALKALMI CSIBÉSZEK GÓLYALÁBASOK

13:00-14:45

DJ ATTI

14:45-15:45

HERE WE ARE

16:20-17:30

HABUERT ZSOLT X BONANZA BANZAI

18:30-20:00

GESZTI PÉTER: RAPÜL AZ IDŐ

 

VILLANYRENDŐR SZÍNPAD

PÉNTEK SZEPTEMBER 20.

14:30-20:00

MARKUS GREG

20:00-21:00

BROOK

21:00-22:00

LOVING ARMS

22:00-23:00

TOMY MONTANA

23:00-0:00

REGÁN LILI

SZOMBAT SZEPTEMBER 21.

12:00-15:30

MARKUS GREG

15:30-16:00

GROOVEHOUSE

16:00-18:30

BEST OF 2000

18:30-20:30

MARKUS GREG

20:30-21:00

BONBON

21:00-23:00

CROTTER X VARNING

23:00-0:00

MARKUS GREG

VASÁRNAP SZEPTEMBER 22.

13:00-13:30

MARKUS GREG

13:30-14:00

BEBE

14:00-15:00

MARKUS GREG

15:00-16:00

CLUB 54 - MAMMA MIA

16:00-17:00

DJ DOMINIQUE

17:00-18:00

ERŐS VS SPIGI

 

ERZSÉBET TÉRI LOUNGE - CHILL ZONE

PÉNTEK SZEPTEMBER 20.

14:30-18:00

ROBERT KISS

18:00-19:00

BORSOD BURGER - LÁTVÁNYFŐZÉS

19:00-00:00

GRAFFY

SZOMBAT SZEPTEMBER 21.

12:00-13:00

ROBERT KISS

13:00-14:00

VIGADÓ KICSISÉF - LÁTVÁNYFŐZÉS

14:00-15:00

ROBERT KISS

15:00-16:00

ROSSITA - LÁTVÁNYFŐZÉS

16:00-17:00

DJ LOSONCZI ATTILA

17:00-18:00

RÁCZ JENŐ SÉF - LÁTVÁNYFŐZÉS

18:00-20:00

DJ LOSONCZI ATTILA

20:00-00:00

GRAFFY

VASÁRNAP SZEPTEMBER 22.

12:00-13:00

DJ LOSONCZI ATTILA

13:00-14:00

KARÁM - LÁTVÁNYFŐZÉS

14:00-15:00

DJ LOSONCZI ATTILA

15:00-16:00

MEDE ÁDÁM SÉF - LÁTVÁNYFŐZÉS

16:00-20:00

GRAFFY

 

 

 

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