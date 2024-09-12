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Itt a teljes programlista a Miskolci Piknikről
Három napon át három színpadon váltják egymást a hírességek Miskolc belvárosában.
Majka koncert a Miskolci Piknik rendezvényen 2023-ban.
Fotó: Vajda János
SZENT ISTVÁN TÉRI NAGYSZÍNPAD
PÉNTEK SZEPTEMBER 20.
14:30-16:30
DJ ATTI
16:30-17:30
KACSENYÁK GÁBOR AKUSZTIK
17:30-18:30
D'ALLORS
19:00-19:50
CSORDÁS TIBI
19:50-20:50
BRÉDA BIA
20:50-22:00
MANUEL
22:00-23:00
HELLDANCE
23:00-00:30
ALLE FARBEN (D)
SZOMBAT SZEPTEMBER 21.
10:00-11:00
SZÁNTÓ ROLAND AKUSZTIK
11:00-12:00
FARKASHÁZI RÉKA ÉS A TINTANYÚL
12:00-13:00
"FÖLD FÖLÖTT" GÓLYALÁBASOK
13:00-13:40
DJTK
14:00-17:30
DJ ATTI
17:30-18:30
PULLMAXX
18:30-20:30
DJ ATTI
20:30-21:45
DESH
22:45-0:15
MAJKA
0:15-1:00
DJ ATTI
VASÁRNAP SZEPTEMBER 22.
10:00-11:00
HORAGUS MESTER CIRKUSZA
11:00-12:00
ALMA EGYÜTTES
12:00-13:00
ALKALMI CSIBÉSZEK GÓLYALÁBASOK
13:00-14:45
DJ ATTI
14:45-15:45
HERE WE ARE
16:20-17:30
HABUERT ZSOLT X BONANZA BANZAI
18:30-20:00
GESZTI PÉTER: RAPÜL AZ IDŐ
VILLANYRENDŐR SZÍNPAD
PÉNTEK SZEPTEMBER 20.
14:30-20:00
MARKUS GREG
20:00-21:00
BROOK
21:00-22:00
LOVING ARMS
22:00-23:00
TOMY MONTANA
23:00-0:00
REGÁN LILI
SZOMBAT SZEPTEMBER 21.
12:00-15:30
MARKUS GREG
15:30-16:00
GROOVEHOUSE
16:00-18:30
BEST OF 2000
18:30-20:30
MARKUS GREG
20:30-21:00
BONBON
21:00-23:00
CROTTER X VARNING
23:00-0:00
MARKUS GREG
VASÁRNAP SZEPTEMBER 22.
13:00-13:30
MARKUS GREG
13:30-14:00
BEBE
14:00-15:00
MARKUS GREG
15:00-16:00
CLUB 54 - MAMMA MIA
16:00-17:00
DJ DOMINIQUE
17:00-18:00
ERŐS VS SPIGI
ERZSÉBET TÉRI LOUNGE - CHILL ZONE
PÉNTEK SZEPTEMBER 20.
14:30-18:00
ROBERT KISS
18:00-19:00
BORSOD BURGER - LÁTVÁNYFŐZÉS
19:00-00:00
GRAFFY
SZOMBAT SZEPTEMBER 21.
12:00-13:00
ROBERT KISS
13:00-14:00
VIGADÓ KICSISÉF - LÁTVÁNYFŐZÉS
14:00-15:00
ROBERT KISS
15:00-16:00
ROSSITA - LÁTVÁNYFŐZÉS
16:00-17:00
DJ LOSONCZI ATTILA
17:00-18:00
RÁCZ JENŐ SÉF - LÁTVÁNYFŐZÉS
18:00-20:00
DJ LOSONCZI ATTILA
20:00-00:00
GRAFFY
VASÁRNAP SZEPTEMBER 22.
12:00-13:00
DJ LOSONCZI ATTILA
13:00-14:00
KARÁM - LÁTVÁNYFŐZÉS
14:00-15:00
DJ LOSONCZI ATTILA
15:00-16:00
MEDE ÁDÁM SÉF - LÁTVÁNYFŐZÉS
16:00-20:00
GRAFFY