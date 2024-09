A most kezdődött tanévben is lehetőség nyílik a 12. életévüket betöltött, és az általános iskola 7. évfolyamát szeptemberben kezdő leányok és fiúk önkéntes HPV elleni védőoltására az oktatási intézményben szervezett oltások során – adta hírül a Borsod-Abaúj-Vármegyei Kormányhivatal sajtóközleménye. Az iskolai oltási kampány, amely immár 10. éve zajlik, eddig közel 425 ezer tanulót immunizált a humán papillomavírus 9 típusa ellen. Ahhoz, hogy a gyermekek számára biztosított legyen az oltóanyag, legkésőbb 2024. szeptember 13-ig el kell juttatni a kitöltött szülői/gondviselői beleegyező nyilatkozatot az iskolai védőnőhöz. Mindezt önkéntes formában tehetik meg a szülők. A védőoltás a HPV hét olyan típusa ellen alakít ki védettséget, amelyek a leggyakrabban okoznak daganatos megbetegedést és további 2 típusa ellen, amelyek a nemi szervi szemölcsök kialakulásáért felelősek.

Fontos, hogy a szülők felelősségteljesen döntsenek!

A közlemény továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy első oltás idején 15. életévüket be nem töltött gyermekek esetében a védőoltási sorozat első részletét 2024 októberében kell beadni, a második oltás 6 hónap múlva, 2025 áprilisában lesz esedékes. A két oltás között minimum 5 hónapnak el kell telnie. Az első oltás idején 15 éves életkort betöltött 7. évfolyamba járó gyermekek immunizálásához három dózis beadása szükséges a Gardasil 9 oltóanyagból. A közlemény kitért arra is, hogy hazai HPV-oltási programban elért eredmények nemzetközi összehasonlításban is dicséretesek, ezt egyrészt a felelős szülői döntésnek, másrészt a iskolai védőnői és iskolai orvosi szolgálat elkötelezett munkájának köszönhető. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal továbbra is, arra biztatja a szülőket, beszélgessenek gyermekükkel a védőoltás jelentőségéről, a felelősségteljes döntés meghozatalakor kérjék a védőnők, háziorvosok véleményét.