A Tokaj környéki falvak lakosainak évtizedek óta jó jövedelmet biztosítanak a Tisza-part vadonélő növényei, a fűz és a gyékény. Ezekből hosszú ideig csak kosarakat, de- mizsonokat és papucsokat fontak

- így kezdődik az Észak-Magyarország 60 évvel ezelőtt, 1964. szeptember 16-án megjelent cikke, Mint írják, a felsoroltakkal szemben akkortájt a háziipari szövetkezet tagjaiként a fűzfavesszőkből ízléses és kényelmes használati tárgyakat, így például asztalokat, székeket, virágállványokat, sőt kanapékat is készítettek. A tokaji Háziipari Szövetkezetnek a cikk szerint 1964-ben 36 állandó és a környező falvakból, mint például Mezőzomborból, Bodrogszegiből, Tiszaladányból 120 bedolgozó tagja volt. Ezek az ügyes kezű kosárfonók évente 10 vagon zöld- és ezer mázsa hántolt fűzfavesszőt használtak fel.

Hatalmas mennyiség készült

"Ebből a mennyiségből, többek között, 1500 asztalt, ezer fotelt, 1200 virágtartóállványt és 90 ezer virágkosarat készítettek. Ezenkívül a mezőzomboriak még gyékényből 500—600 ezer üvegvédő tokot is fonnak. A legtöbb munkát azonban, különösen most, szüret előtt, a hegyaljai szőlősgazdáktól kapják. A szövetkezet tagjai a 100 ezer liter űrtartalmú üveget fonnak be demizsonnak", írta épp 60 éve a lap. Még hozzáfűzték, a bedolgozók "havi mellékjövedelme” sok esetben meghaladta az ezer forintot, ami akkor igen nagy pénz volt.