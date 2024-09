Szinte nincs ember, aki ne kedvelné ezt a szakaszát az évnek. Persze nem mindegy, milyen az időjárás. A jellemzően szeptember végén, október első felében kialakuló szélcsendes, hajnalonként hidegebb, párás, délutánonként azonban többnyire derült vagy napos, kellemes hőmérsékletű, nyugodt időjárású napokra manapság használatos kifejezés a vénasszonyok nyara. Az elmúlt napokban frontok jöttek, mentek, ami a szervezetünket is megviselte, így ránk fér egy kis őszi nyár.

A szeszélyes időjárás folyóinkat is megduzzasztotta. Szerencsére vármegyénkben nincs árvízhelyzet

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Innen ered a kifejezés

A vénasszonyok nyara kifejezés eredete nem egyértelmű. Az egyik elmélet szerint régen ebben az időszakban az idős asszonyok gyakran kiültek a ház elé sütkérezni, mivel itt jobb idő volt, mint az éjszakai hideg miatt lehűlt házban. Mivel a nyári hónapokban ezt nem tették, hiszen akkor a hűvös házba menekültek a nagy hőség elől, ezért nekik ez az enyhébb meleg jelenti a napfürdőzésre alkalmas nyarat.

A másik feltevés szerint a név onnan ered, hogy az éjszakai lehűlés miatt hajnalban keletkező harmat cseppjei gyöngyként csillognak a pókhálókon, és ezek a fényes szálak az idős nők őszülő hajára emlékeztetnek.

A vénasszonyok nyarát németül az azonos jelentésű Altweibersommer szóval, míg Svájcban például az özvegyek nyaraként, a Witwensömmerli szóval jelölik.

Az idei évi nyár meleg rekordokban bővelkedett, mondta el megkeresésünkre Erdődiné Molnár Zsófia a HungaroMet meteorológusa. Az első hőhullámok június második felében még csak néhány napig tartottak, július közepén már csaknem két héten át tartó hőséget tapasztalhattunk.

Ez a nagy meleg augusztusban is visszatért vármegyénkben és szeptember első hetében is folytatódott.

Mi okozza ezt a nagy hőséget?

Kérésünkre a meteorológus elmondta, hogy a globális felmelegedés folyamatos és általános tendencia, hogy emelkedik a hőmérséklet. Ez megmutatkozik egyrészt abban is, hogy a telek enyhébbek, mint voltak, másrészt pedig abban, hogy a nyarak is forróbbá váltak. Ezt tapasztalhattuk idén nyáron is.

Azok az időjárási frontok, amelyek enyhíthették volna ezt a hőséget és csapadékot hozhattak volna tőlünk északra vonultak el. Kitért arra is, hogy itt a Kárpát-medencében magas légnyomás volt a jellemző.