Dani, a nyugdíjas vakvezető kutya

Daniról azt írják, gazdája Varga Nóra. A miskolci Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskolában képezték ki. Varga Nóra 2013 február elején kapta a lehetőséget, hogy megismerkedjen egy aktív, gyorsjárású, aprócska sárga labrador kannal, Danival. A kiskutya első pillanattól fogva nagyon szépen és szívesen dolgozott. Vagány és csibész kutya volt. A vagányság a munkájában is megjelent, de úgy, hogy közben a munkáját nagyon komolyan vette. Hihetetlen feladattudata volt, és úgy dolgozott, mint az álom. Dani 9 év tíz hónapig dolgozott aktívan, és ezidő alatt rengeteg mindenen mentek együtt keresztül. Voltak közöttük nagyon jó, örömteli történések, és nagyon nehéz, fájdalmas életesemények is. Ő akkor is örömmel, lelkesen ment Nórával, amikor hajnal ötkor indultak el valahova, de akkor is, amikor éjjel egy órára értek haza. Mindegy volt neki az is, hogy vonatoznak, távolsági busszal mennek vagy gyalogolnak. Dani most már kicsit több mint másfél éve nyugdíjas. A kertes ház mellett/ellenére is szinte minden nap sétálnak már hám nélkül, csak pórázon, „hobbikutya üzemmódban”, mert igényli, vágyik rá, és mert nagyon boldog tőle. Mindig tudja, amikor eljött az ő ideje, hihetetlen izgatott lesz, ahogy meglátja a pórázát. A hallása már nem tökéletes, és az ízületeivel sincs minden rendben, de Nóra nagyon igyekszik neki minden fontos, illetve általa jónak tartott dolgot megadni, hogy Dani a lehető legjobb életminőségben tölthesse a nyugdíjas éveit.

Nagyon hálás vagyok, hogy most visszaadhatok talán egy kicsit én is abból a sok jóból, amit kaptam tőle.

- írta Varga Nóra.