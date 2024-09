Hagyományőrző Falunap Pusztafaluban

Hagyományőrző Falunap és Családi nap Pusztafaluban 2024. szeptember 21-én.

Peter Srámek koncert Gesztelyen

Péter Sramek Szlovákiában született, Fonogram-díjas magyar énekes szeptember 21-én 15 órakor Gesztelyen lép fel.

Utának, srácok városi túra

Szombaton 17.30-kor indulás a Jézus kútjától (Avasalja utca 1.). Útvonal: Nagy-Avas Alsó- és Középső sor, Móra-pince – Nagy-Avas Felső sor – Avasi templom és temető (szakértőnk: Bereczki Zoltán építész, műemlékvédelmi szakmérnök) – Mélyvölgyi pincesorok. Érkezés: Gonda-pince, pincelátogatás

Filmvetítés a Gonda-pince udvarán 19.30-tól: Svájc az Avason (8') / Avasi templom (14') / Csodalift (20').

Edda Művek koncert Nyékládházán

Az Edda Művek Magyarország egyik legkedveltebb, legsikeresebb rock zenekara szeptember 21-én 21 órakor Nyékládházán lép színpadra.

Szüreti Mulatság Bogácson

2024-ben is vár a Szüreti Mulatság, szeptember 21-én, Bogácson. Zamatos borok és jó hangulat várja a fürdővárosba látogatókat idén is a szüret ünnepén. A zene, a tánc, a kézműves vásár, a mulatság garantált és persze érdemes végigkóstolni a riolittufába vájt, kiváló mikroklímájú pincékben született bogácsi szőlőhegy terméséből készült tüzes borokat is. A bogácsi pincesorok évszázadosak, sétáljon egyet a borházak között, ahol betekintést nyerhet a szőlészethez, borászathoz köthető hagyományokba is.

Tour de Mezőkövesd 2024. Félmaraton futóverseny

Tour de Mezőkövesd 2024. szeptember 21-én a mezőkövesdi Kavicsos-tó Szabadidőparkban.

Szüreti mulatság és pálinkamustra Tiszaújvárosban

A „Villa Scederkyn” Tájházba várnak minden kedves érdeklődőt szombaton. Délután 1 órától a köszöntő és a szüreti ebéd után a Bokréta Citerazenekar és a Mezei Virág Népdalkör műsorát láthatják az érdeklődők. Kettőkör kezdetét veszi a pálinkamustra. A zenét a Pipás Zenekar szolgáltatja. 15.00 órától a Kisbocskor és az Apró Tiszagyöngy Néptáncegyüttesek műsorát, majd a Batyu Színház: Bodza és a tölgyfa zenés-táncos bábjátékát láthatják. A pálinkamustra eredményhirdetésére 16.20 órakor került sor, majd a Borockás Néptáncegyüttes lép fel. Kiegészítő programok: szőlőpréselés, mustkóstolás, ételkóstoló (palacsintasütés), pálinkamustra, mesterségbemutató (varrógép, rokka, fazekas), népi játszó, hajfonoda, lovaskocsizás. A pálinkamustrán való részvétel feltételei, illetve a nevezési lap letölthető az intézmény honlapjáról, vagy Facebook-oldaláról.